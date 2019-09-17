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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأثنين 16 / 9 / 2019 أبرزها ، حلبية لـ"الخليج 365": إيهاب جلال لن يتولى تدريب المنتخب الوطني رسميًا.. أحمد حمودى يوقع لبيراميدز فى صفقة انتقال حر وقع أحمد حمودى، صانع ألعاب الأهلى، على عقود انضمامه لنادى بيراميدز، فى صفقة انتقال حر، وذلك ضمن تدعيمات الأخير لصفوفه قبل خوض منافسات الموسم الجديد من بطولة الدورى الممتاز. الخطيب ومجلس الأهلي يدعمان مؤمن زكريا قبل سفره للعلاج Advertisements حرص مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب على توجيه تحية لمؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق قبل سفره لألمانيا للعلاج هناك.

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