فالفيردي: سيقرر برشلونة قبل مباراة دورتموند إذا كان ميسي يمكنه اللعب

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

فالفيردي

دخل ليونيل ميسي في قائمة تشكيلة برشلونة للمباراة ضد بوروسيا دورتموند ، لكن إرنستو فالفيردي ادعى أنه لم يقرر بعد ما إذا كان الأرجنتيني سيلعب يوم الثلاثاء.



أوضح فالفيردي أن القرار بشأن ما إذا كان ميسي سيعود سيتم اتخاذ إجراء قبل المباراة أمام بروسيا دورتموند.

وقال فالفيردي في مؤتمر صحفي قبل برشلونة "قبل قليل ، لم نكن واضحين للغاية ، ولكننا سنحدد غدًا [ما إذا كان ميسي يستطيع اللعب.

وتابع: انتهى التدريب بشكل جيد ولم يعد يفكر بالألم الذي كان يعاني منه. "من المهم اللعب دون تفكير. لقد تحسن كثيرًا ، لكننا سنرى غدًا."

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وأكمل المدرب الكتالوني: إذا ظهر انستو فاتي في ألمانيا ، فسيكون أصغرهم سناً. على لاعب برشلونة أن يفعل ذلك في دوري أبطال أوروبا ، لكن فالفيردي أصر على أنه لن يستخدمه إلا لأسباب تكتيكية.

وأضاف: "لم أتحدث معه كثيرًا ، باستثناء الأمور التكتيكية. لا أحب تقديم المشورة أكثر من اللازم ، لكنني سأتحدث معه. "الأمر يتعلق بالجميع من حولنا يعاملونه بشكل طبيعي.

أردف: "سنرى ما إذا كان يلعب ، وإذا لم يفعل ذلك لكسر رقم قياسي ولكن لاحتياجات الفريق." عكس المدرب البالغ من العمر 55 عامًا استبعاده العام الماضي على يد ليفربول ، وحث لاعبيه ولنتراجع ونركز على المستقبل.

وأكد: "لقد فزنا العام الماضي بثمانية أو تسع مباريات ، وخسرنا واحدة ولم نصل إلى النهائي" .

وانهى فالفيردي حديثه قائلاً:"خسر الفريقان في المباراة النهائية المزيد من المباريات منا. "هنا لا يمكنك أن تتجاهل 10 دقائق لأن الأخطاء مكلفة بنفس الطريقة التي نفوز بها ، نخسر أحيانًا الشيء المهم هو العودة ، لكن هذا يعود إلى الماضي والآن يبدأ المستقبل، و كرة القدم يمنحك دائمًا فرصة جديدة ".