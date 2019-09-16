الامارات | "هداف قاتل" يتوعد برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن "هداف قاتل" يتوعد برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحول المهاجم الدولي الإسباني باكو ألكاسير من بديل على مقاعد الاحتياط مع فريقه السابق برشلونة الإسباني إلى «هداف قاتل» مع فريقه الحالي بوروسيا دورتموند الألماني، وهو يضع نصب عينيه الثأر من بطل إسبانيا الذي يحل اليوم ضيفا على ملعب «سيغنال إيدونا بارك» في مستهل منافسات المجموعة السادسة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

يقول ألكاسير، البالغ 26 عاما، عن اللقاء المرتقب «إنها مباراة خاصة»، مضيفا «أنا سعيد للعب امام فريقي السابق، وهذا يمنحني الرغبة باللعب بشكل أفضل».

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وبعد وصوله إلى دورتموند قادما من برشلونة عام 2018، تحول المهاجم الإسباني إلى أحد أفضل اللاعبين في الـ«بوندسليغا» خلال بداياته، فسجل في الموسم المنصرم 11 هدفا خلال المباريات السبع الاولى في مختلف المسابقات، وأعاد الكرّة هذا الموسم إذ سجل على الأقل مرة واحدة خلال المباريات التي خاضها مع «الأصفر والأسود» (5 أهداف في 4 مباريات) والمنتخب الإسباني.

لم يقتصر تألق ألكاسير داخل الملاعب الألمانية، فسجل بقميص «لا روخا» الاسبوع الماضي ثلاثة أهداف توزعت امام رومانيا 2-1 (هدف) وجزر فارو 4- صفر (هدفان) ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.

واثنى مدرب المنتخب الاسباني روبرت مورينو على مهاجمه بالقول «شرف لنا أن يكون متواجدا معنا.