ثنائي الأهلي والزمالك يقتحمان قائمة الترشيحات بجهاز الفراعنة...

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وتدور اتصالات مكثفة بين أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة خلال الساعات الحالية لإعلان اسم المدير الفنى الجديد والجهاز المعاون، ولم يتم الاستقرار حتى الأن على التشكيل النهائى للجهاز الجديد.
وقال جلال فى تصريحات صحفية، إنه ينتظر موافقة النادى المصرى على رحيله للمنتخب، بجانب تقدمه ببعض الطلبات من أجل تولى المهمة، معلقا:" أنتظر موافقة اتحاد الكرة على طلباتى".
وتابع أن النادى المصرى صاحب فضل كبير عليه وأنه لن يرحل للمنتخب إلا بموافقة إدارة النادى والاطمئنان على موقف المصرى قبل الدورى وكذلك فى الكونفدرالية الافريقية.
فى المقابل، أكد مصدر مسئول باللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن عمرو الجناينى، رئيس اللجنة، يقود المفاوضات مع إيهاب جلال بنفسه لتولى قيادة منتخب مصر خلفًا للمكسيكى خافيير أجيرى.
وأضاف المصدر لـ"الخليج 365" أن الجناينى يجرى اتصالات مع إيهاب جلال لمعرفة طلباته والتوصل لاتفاق نهائى بشأن قيادة الفريق القومى خلال الفترة المقبلة.. مشيرا إلى أن طلبات إيهاب جلال تتمثل فى الاستعانة بالثنائى حمد إبراهيم المدرب العام للمصرى ومصطفى كمال مدرب الحراس فى جهازه مع المنتخب الوطنى، وهو ما يتم دراسته من قبل اللجنة الخماسية.
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