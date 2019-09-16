شكرا لقرائتكم ثنائي الأهلي والزمالك يقتحمان قائمة الترشيحات بجهاز الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقتحم الثنائى طارق مصطفى وسيد معوض نجمى الزمالك والأهلى السابقين، دائرة المرشحين للإنضمام إلى الجهاز الفنى الجديد للمنتخب الوطنى، حال تعيين ايهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب الفراعنة، حيث يتمسك بتعيين حمد إبراهيم مدربا عاما، ومصطفى كمال مدربا لحراس المرمى، فيما اقترح اتحاد الكرة على المدير الفنى ضم الثنائى طارق مصطفى وسيد معوض.

وتدور اتصالات مكثفة بين أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة خلال الساعات الحالية لإعلان اسم المدير الفنى الجديد والجهاز المعاون، ولم يتم الاستقرار حتى الأن على التشكيل النهائى للجهاز الجديد.

وقطع مسئولو اتحاد الكرة شوطا كبيرا من المفاوضات مع إيهاب جلال خلال الأيام القليلة الماضية، كما اعترف المدير الفنى للنادى المصرى، بوجود اتصالات بينه وبين بعض أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لتولى تدريب منتخب مصر فى المرحلة المقبلة.

وقال جلال فى تصريحات صحفية، إنه ينتظر موافقة النادى المصرى على رحيله للمنتخب، بجانب تقدمه ببعض الطلبات من أجل تولى المهمة، معلقا:" أنتظر موافقة اتحاد الكرة على طلباتى".

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وتابع أن النادى المصرى صاحب فضل كبير عليه وأنه لن يرحل للمنتخب إلا بموافقة إدارة النادى والاطمئنان على موقف المصرى قبل الدورى وكذلك فى الكونفدرالية الافريقية.

فى المقابل، أكد مصدر مسئول باللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن عمرو الجناينى، رئيس اللجنة، يقود المفاوضات مع إيهاب جلال بنفسه لتولى قيادة منتخب مصر خلفًا للمكسيكى خافيير أجيرى.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365" أن الجناينى يجرى اتصالات مع إيهاب جلال لمعرفة طلباته والتوصل لاتفاق نهائى بشأن قيادة الفريق القومى خلال الفترة المقبلة.. مشيرا إلى أن طلبات إيهاب جلال تتمثل فى الاستعانة بالثنائى حمد إبراهيم المدرب العام للمصرى ومصطفى كمال مدرب الحراس فى جهازه مع المنتخب الوطنى، وهو ما يتم دراسته من قبل اللجنة الخماسية.