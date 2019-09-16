قبل معركة «نابولي».. 7 مواجهات بـ3 قمصان.. وليفربول يسلط الضوء على «سحر» صلاح.. و22 هدفًا فى 50 مباراة.. حصاد محمد صلاح بـ«أبطال أوروبا»

الموجز

سلط نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، اليوم الإثنين، الضوء على هدف الفرعون المصري في مرمى نابولي، خلال آخر مواجهة جمعت الفريقين، قبل لقائهما غدًا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول ونابولي

وتنطلق مباراة ليفربول ضد نابولي الإيطالي، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب سان باولو، معقل فريق الجنوب الإيطالي، في إطار افتتاح مباريات دور المجموعات للشامبيونزليج لنسخة الموسم الجاري 2019-2020.

لحظة صلاح الساحرة

وقال ليفربول عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مواجهة نقية، لحظة ساحرة من محمد صلاح عند آخر مواجهة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا".

7 مواجهات

ويعد نابولي من الفرق المعتاد محمد صلاح على مواجهتها خلال مسيرته الاحترافية، فعدا عن أنه خامس أكثر فريق خاض مباريات ضده، فهو أكثر فريق إيطالي اصطدم به الفرعون المصري بالمناصفة مع يوفنتوس، حيث واجه كل منهم 7 مرات، وستكون مباراة الغد هي الثامنة ضد رجال المدرب كارلو أنشيلوتي.

قمصان 3 فرق

وخلال 7 مواجهات لمحمد صلاح امام نابولي، ارتدى خلالها قمصان ثلاث فرق هي فيورنتينا وروما وأخيراً ليفربول، تمكن من تسجيل هدفين وصنع مثلهما، أي انه ساهم بتسجيل 4 أهداف.

وقاد صلاح فريقه للفوز على نابولي في 3 مناسبات، اثنتان مع روما وواحدة مع ليفربول، بينما خسر بنفس العدد أيضاً، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل السلبي كانت في ذهاب الدوري الإيطالي موسم 2015-2016.

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أول لقاء جمع صلاح بنابولي كان يرتدي فيه قميص فيورنتينا، وتلقى حينها هزيمة قاسية بثلاثية نظيفة، وفي أولى مبارياته مع روما ، فشل في تحقيق الفوز أيضاً وانتهت المباراة بالتعادل، لكنه تمكن أخيراً من تحقق فوزه الأول في مباراة الإياب بالكالتشيو بهدف نظيف صنعه بنفسه.

ويستعد نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزي، لخوض مغامرة جديدة فى مسابقة دوري ابطال اوروبا.

ويقص ليفربول شريط مشواره فى النسخة الحالية من مسابقة دوري ابطال اوروبا بمواجهة نابولى الإيطالى فى التاسعة مساء غد، الثلاثاء، على ملعب "سان باولو"، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات.

النسخة الأخيرة

وتوج نادى ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، بلقب النسخة الأخيرة من مسابقة دوري ابطال اوروبا عقب فوزه على توتنهام فى المباراة النهائية التى جمعتهما بالعاصمة الإسبانية "مدريد" مطلع يونيو الماضى.

50مباراة بدوري ابطال أوربا

خاض محمد صلاح 50 مباراة فى مسابقة دوري ابطال اوروبا بمختلف الأندية التى لعب فى صفوفها خلال مشواره الاحترافى بالقارة العجوز، بواقع 27 مباراة مع ليفربول و9 مباريات مع روما الإيطالى ومباراتين مع تشيلسي الإنجليزي و12 مباراة مع بازل السويسرى.

22 هدفًا

وسجل محمد صلاح 22 هدفاً فى مسابقة دورى أبطال أوروبا، بواقع 16 هدفاً مع ليفربول وهدف وحيد مع روما الإيطالى، و5 أهداف مع بازل السويسرى، بينما لم يتمكن من التسجيل مع تشيلسى الإنجليزى، فيما توج بلقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة.