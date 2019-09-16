اليوم.. أستون فيلا يواجه وست هام بالدوري الإنجليزي

يلتقي فريق أستون فيلا بنظيره وست هام، في اللقاء الذي يقام بينها في تمام التاسعة مساء اليوم الإثنين، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ويلعب بصفوف استون فيلا الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي، ويأمل في اقتناص نقاط المباراة كي يرفع رصيده إلى

6 نقاط ويحسن موقعه بترتيب البريميرليج، بعد أن تلقى ثلاث هزائم متتالية أمام فرق توتنهام وبورنموث وكريستال بالاس، بينما لم يحقق سوى انتصار وحيد كان أمام إيفرتون بالجولة الرابعة بالمسابقة.

في المقابل يدخل وست هام المباراة بنتائج متوازنة

إذ افتتح الدوري بخسارة قاسية بخماسية نظيفة أمام مانشستر سيتي حامل لقب النسخة الماضية، ثم تعادل مع برايتون بالجولة الثانية قبل أن يحقق فوزين متتاليين في الجولتين الماضيتين أمام فريقي واتفورد ونوريتش سيتي.

أستون فيلا يدخل المباراة وفي جعبته ثلاث نقاط محتلًا المركز الثامن عشر بترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 5 جولات، بينما يحل وست هام في المركز التاسع برصيد سبعة نقاط.