رياضة | فوز تاليا ومالك بالجولة الخامسة من بطولة سباق 11 لناشئي التنس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز تاليا ومالك بالجولة الخامسة من بطولة سباق 11 لناشئي التنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج الثنائي تاليا امجد " سبورتنج" ومالك اليمانى " الاسماعيلية" بلقب الجولة الخامسة من بطولة سباق 11 للناشئين والناشئات مرحلة 11 عاما التى تنظمها رابطة للتنس برئاسة الدكتور عمرو شعبان .

وفازت تاليا امجد باللقب اثر تغلبها فى النهائي السكندرى الخالص على زميلتها بنادى سبورتنج لينة رجب 4/ 2 و 4/ 1 .

بينما فاز مالك اليمانى على نظيره زياد الصاوى 4/ صفر و4/ 3 فى المباراة النهائية .

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يذكر أن بطولة سباق 11 يشارك فيها اكثر من مائة لاعب ولاعبة هم الافضل على مستوى الجمهورية بتلك المرحلة السنية والذين يمثلون مستقبل اللعبة فى مصر ونواة للمنتخبات الوطنية مستقبلا .

فى الوقت نفسه اقيمت بطولة جديدة من بطولات البراعم للكرة البرتقالية وفاز بها كل من ميرولا جرجس" النصر" وعبد اللطيف مصطفى " القطامية جاردنز" .