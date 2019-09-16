شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يستعد لجعل «دي خيا» الأعلى راتبًا في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لجعل حارسه دافيد دي خيا اللاعب الأعلى راتبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز لإقناعه بالتجديد للشياطين الحمر.

وينهي عقد الإسباني الصيف القادم، فيما يحق له التوقيع على عقد مبدأي مع أي ناد خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير القادم.

Advertisements

وحسب صحيفة «تايمز»، البريطانية، فإن النادي سيقدم عرضًا بعقد يمتد لـ 4 سنوات مقابل 13.5 مليون جنيه إسترليني سنويًا بعد الضرائب.

كذلك، نقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من المفاوضات موافقة النادي على إلغاء قرار تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 25% عقب الفشل في التأهل هذا الموسم لدوري الأبطال، ونتيجة لذلك سيتخطى راتب «دي خيا» من النادي راتب الصفقة القياسية للشياطين الحمر بول بوجبا، فيما لن يحتوي العقد الجديد للحارس الإسباني على شرط جزائي.

وأشارت الصحيفة إلى أن «دي خيا» في طريقه للموافقة على العرض المقدم من الشياطين الحمر، حسب مصادر عائلية مقربة من اللاعب.