السد يصارع النصر على تذكرة نصف نهائي دوري أبطال آسيا

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

يستضيف ملعب "جاسم بن حمد" بالعاصمة القطرية "الدوحة"، المباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديي السد القطري والنصر السعودي فى السادسة إلا ربع مساء اليوم، الإثنين، بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائى لمسابقة دوري أبطال آسيا 2019.



ويكفى النصر الخروج بنتيجة التعادل لحسم تأهله للدور نصف النهائى، فيما يحتاج الفريق صاحب الأرض والجمهور لتحقيق الفوز بهدف دون رد، لانتزاع بطاقة الصعود للمربع الذهبى.

وكان النصر السعودى حقق فوزًا صعبًا على السد القطري بملعب "الملك فهد" الدولى، فى مواجهة الذهاب بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم على أسد الله للسد في الدقيقة 21 بخطأ من عوض خميس، ثم تعادل عبد الرحمن الدوسري في الدقيقة 44، وأضاف جوليانو الهدف الثانى لصالح النصر السعودى فى الدقيقة 72 من زمن المباراة.

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ومن المقرر أن يلتقى الفائز من مجموع مباراتى النصر والسد مع الفائز من المواجهة الثانية فى الدور ربع النهائى التى تجمع بين الثنائى السعودى "اتحاد جدة، الهلال".

يذكر أن النصر السعودى حجز مقعده فى الدور ربع النهائى لدورى أبطال آسيا للمرة الأولى فى تاريخه خلال الموسم الحالى على حساب الوحدة الإماراتى، فيما حجز السد مقعده بالفوز على مواطنه الدحيل بمجموع المباراتين.

وكانت الشكوك تحوم حول مشاركة المغربي عبد الرزاق حمد الله، مع النصر السعودي في مباراة اليوم بسبب تعرضه لإصابة في المباراة أمام الشباب، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين إلا أن صحيفة "الرياضية" السعودية، كشفت أن الإصابة لن تعيقه عن المشاركة في مواجهة اليوم.

كما قرر البرتغالي فيتوريا، مدرب النصر، ضم الثنائي عبد العزيز الجبرين، ويحيى الشهري العائدَين بعد غياب طويل بداعي الإصابة لقائمة مباراة السد.