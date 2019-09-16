ليفربول يترقب قرعة كأس العالم للأندية 2019 اليوم

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

تقام اليوم، قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2019 وذلك فى مقر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بمدينة "زيوريخ" السويسرية.



وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم، أن مايكل أوين أحد أساطير الكرة الإنجليزية، سيشارك فى سحب قرعة النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية التى تقام خلال الفترة من 11 – 21 ديسمبر الجاري.

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وتشهد النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية مشاركة ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، بعدما توج بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة دورى أبطال أوروبا.

ويشارك فى بطولة كأس العالم للأندية أيضاً كل من، السد القطرى "المضيف"، هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة "بطل دورى أبطال أوقيانوسيا"، مونتيرى المكسيكى "بطل دورى أبطال كونكاكاف"، بطل دورى أبطال آسيا 2019 "الذى يحدد يوم 24 نوفمبر"، وبطل كوبا ليبرتادوريس "الذى يحدد يوم 23 نوفمبر"، بجانب الترجى التونسى بطل دورى أبطال أفريقيا.

وسيتأهل إلى الدور الثانى الفريق الفائز فى مباراة الدور الأول التى تجمع بين السد القطرى وبطل دورى أبطال أوقيانوسيا بجانب ممثلي أفريقيا وآسيا والكونكاكاف الذين سيتم اختيارهم دون اتباع أى ترتيب معين، فيما سيُواجه الفائزون فى الدور الثانى ممثلى الاتحاد الأوروبى أو الاتحاد الأمريكى الجنوبى فى نصف النهائى، وذلك بعد تحديد هذه المواجهات بشكل مُسبق عن طريق سحب القرعة.