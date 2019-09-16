شكرا لقرائتكم المقاصة كامل العدد استعداداً لأسوان فى انطلاقة الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، مرانه صباح اليوم الأثنين، على أحد الملاعب الفرعية لاستاد الدفاع الجوي، استعدادا لضربة البداية أمام أسوان بمسابقة الدوري المصري الممتاز .

وعاد الثنائى الأفريقى شيمس بيكلى، نجم المنتخب الإثيوبى، وخالد أوتشو نجم المنتخب الأوغندى لتدريبات فريق مصر المقاصة، بعد مشاركة اللاعبين مع منتخبى بلادهما فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، لتكتمل صفوف القريق .

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وقال الدكتور أمين رفعت، طبيب مصر المقاصة، أن شريف حازم مدافع الفريق، تعافى تماما من الإصابة وأصبح جاهزًا لخوض التدريبات، حيث يقوم الجهاز الفنى بتجهيزه فنيًا للوصول إلى أعلى فورمة قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويبدأ الجهاز الفني للمقاصة بإجراء تدريبات بالكرة خلال مران اليوم بعد الاكتفاء بتدريب خفيف للثنائى الأفريقى فى الملعب وقاما بأداء تدريبات فردية فى الجيمانزيوم.