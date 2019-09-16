شكرا لقرائتكم المقاصة كامل العدد استعداداً لأسوان فى انطلاقة الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال الدكتور أمين رفعت، طبيب مصر المقاصة، أن شريف حازم مدافع الفريق، تعافى تماما من الإصابة وأصبح جاهزًا لخوض التدريبات، حيث يقوم الجهاز الفنى بتجهيزه فنيًا للوصول إلى أعلى فورمة قبل انطلاق الموسم الجديد.
ويبدأ الجهاز الفني للمقاصة بإجراء تدريبات بالكرة خلال مران اليوم بعد الاكتفاء بتدريب خفيف للثنائى الأفريقى فى الملعب وقاما بأداء تدريبات فردية فى الجيمانزيوم.
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