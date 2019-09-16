رياضة | نجم ريال مدريد على رادار مانشستر يونايتد في يناير المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد على رادار مانشستر يونايتد في يناير المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية ألمانية بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطط للتعاقد مع الألماني توني كروس نجم وسط ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة سبورت بيلد الألمانية أن مانشستر يونايتد يسير قدما في سبيل تقديم عرض رسمي من أجل التوقيع مع الألماني توني كروس مع تقدير القيمة السوقية للنجم الألماني بما يعادل 70 مليون يورو.



وأشارت الصحيفة الألمانية إلى إمكانية عقد صفقة تبادلية بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد يحصل فيها نادي العاصمة الإسبانية على خدمان نجم وسط الفرنسي بول بوجبا مقابل انضمام توني كروس إلى قلعة الأولد ترافولد.

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وألمحت الصحيفة الألمانية أن كروس وقع عقدا جديدا مع ريال مدريد قبل بداية جولات الموسم الحالي 2019/2020 ويبدو أن نجم بايرن ميونخ الألماني السابق ينوي اعتزال كرة القدم داخل قلعة السنتياجو بيرنابيو.



وكانت تقارير إسبانية كشفت مطلع هذا الشهر عن رفض ريال مدريد الإسباني التخلي عن الألماني توني كروس نجم وسط الفريق أثناء فترة الإنتقالات الصيفية المنصرمة مؤخرًا.



وأفادت صحيفة أوكدياريو الإسبانية بأنه خلال هذا الصيف رفض ريال مدريد عرضًا بلغت قيمته 75 مليون يورو قدمه مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل التعاقد مع توني كروس.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد هو سبب فشل الصفقة، حيث يعتبر توني كروس العنصر الأساسي في تشكيلته أي أنه لا يُمس ولم يكن ريال مدريد من جهته مُستعد لبيعه بأي مبلغ.