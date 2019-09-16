شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل أرسنال وواتفورد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعادل أرسنال مع مضيفه واتفورد 2-2 أمس في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل هدفي «المدفعجية» الجابوني بيير-إيميريك أوباميانغ، ولأصحاب الأرض توك كليفيرلي وروبرتو بيريرا من ركلة جزاء.

ورفع أرسنال رصيده إلى 8 نقاط.

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