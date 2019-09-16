شالكه يقلب تأخره إلى فوز ساحق على بادربورن بخماسية

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فرحة عارمة بعد فوز ساحق على بادربورن، شالكه في السماء السابعة

نهاية المرحلة الرابعة للدوري الألماني "بوندسليغا" كانت مليئة بالإثارة والمفاجآت، فقد قلب شالكه تأخره أمام بادربون الصاعد إلى فوز ساحق بخمسة أهداف مقابل هدف، فيما سحق فرايبورغ مضيفه هوفنهايم بثلاثية نظيفة.

قلب شالكه تأخره بهدف أمام مضيفه بادربورن إلى فوز ساحق بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد. وتقدم بادربورن بهدف سجله كاولي أوليفيرا سوزا في الدقيقة الثامنة وتعادل ساليف ساني لشالكه في الدقيقة 33 لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف واحد.

وفي الشوط الثاني سجل شالكه أربعة أهداف عن طريق سوات سيردار في الدقيقة 49 وأمين حارث (هدفين) في الدقيقتين 71 و85 وأحمد كوتوكو في الدقيقة 83. ورفع شالكه رصيده إلى سبع نقاط في المركز السادس وتوقف رصيد بادربورن عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر.

وفي مباراة أولى جرت ظهر اليوم الأحد (15 أيلول/سبتمبر 2019) صعد فرايبورغ إلى المركز الثالث بتحقيقه فوزه الثالث في أربع مباريات، وجاء بنتيجة كبيرة على حساب مضيفه هوفنهايم 3-صفر الأحد في المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

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واستفاد فرايبورغ على أكمل وجه من تعادل بايرن ميونيخ حامل اللقب مع مضيفه لايبزيغ المتصدر السبت (1-1)، لكي يتقدم على النادي البافاري، ويصبح ثالثا بفارق نقطة، وهو الفارق ذاته الذي يفصله عن لايبزيغ الأول، بينما يحتل دورتموند المركز الثاني بفارق الأهداف عنه.

وجاءت الانتصارات الثلاثة التي حققها فرايبورغ هذا الموسم بثلاثة أهداف ضد ماينز (3-صفر) وبادربون (3-1)، ثم الأحد على هوفنهايم بفضل كريستيان غونتر (11) ويانيك هابيرر (38) ونيلز بترسن (59). وهي المرة الأولى في تاريخه يسجل فرايبورغ 10 أهداف في المراحل الأربعة الأولى، علما بأنه خسر في المرحلة الماضية أمام كولن (كولونيا) 1-2.

أما هوفنهايم، فمني بهزيمته الثانية بعد خسارته في المرحلة الافتتاحية ضد اينتراخت فرانكفورت (صفر-1)، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.