الامارات | ميسي يعاود التمارين مع برشلونة بعد شهر من الغياب

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يعاود التمارين مع برشلونة بعد شهر من الغياب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي برشلونة الإسباني، أمس، أن قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي عاود التمارين الجماعية بعد غيابه منذ نحو شهر بداعي الإصابة، وذلك قبل يومين من اللقاء المرتقب ضد بوروسيا دورتموند الألماني في انطلاق منافسات دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ونشر النادي الكاتالوني على حسابه على تويتر «ليو ميسي يتمرن مع الفريق، و(الفرنسي) عثمان ديمبيلي شارك بشكل جزئي في الحصة التدريبية مع الفريق»، مرفقاً بصورة للأرجنتيني والفرنسي الى جانب مواطن الأخير انطوان غريزمان.

وتأتي عودة ميسي الذي لم يشارك بعد في أي مباراة مع النادي الكاتالوني في موسم 2019-2020، قبل نحو 48 ساعة من حلول برشلونة ضيفاً على دورتموند غداً في الجولة الأولى للمجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا التي تضم أيضاً انتر الايطالي وسلافيا براغ التشيكي.

وتعرض الأرجنتيني لإصابة في الساق اليمنى خلال الحصة التدريبية الأولى بعد الإجازة الصيفية منتصف أغسطس الماضي، ما أبعده عن المباريات الأربع التي خاضها فريقه حتى الآن في الليغا.

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أما ديمبيلي، فيغيب بداعي التواء في أوتار الركبة اليسرى تعرض له خلال خسارة برشلونة أمام أتلتيك بلباو بنتيجة 1-0 في مستهل حملة الدفاع عن لقب الليغا.

وكان المدرب ارنيستو فالفيردي، استبعد في تصريحات صحافية يوم الجمعة الماضي مشاركة ميسي أمام دورتموند، معتبراً أنها ستكون «صعبة».

من جهته، قال اللاعب في مقابلة نشرتها صحيفة «سبورت» الكاتالونية نشرت الخميس، أنه بات «أفضل» من دون أن يحدد موعد عودته.

ويحتل برشلونة المركز الخامس في الليغا برصيد سبع نقاط بعد انتصارين وتعادل وخسارة، خلف كل من إشبيلية وأتلتيكو مدريد وريال مدريد وأتلتيك بلباو.

تعرض ميسي لإصابة في الساق اليمنى منتصف أغسطس الماضي.