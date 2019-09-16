شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يعود إلى التدريب قبل لقاء دورتموند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي برشلونة الإسباني أن قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي عاود التدريبات الجماعية بعد غيابه منذ نحو شهر بداعي الإصابة، وذلك قبل اللقاء المرتقب ضد بوروسيا دورتموند الألماني في انطلاق منافسات دوري أبطال أوروبا غداً الثلاثاء.

وتأتي عودة ميسي الذي لم يشارك بعد في أي مباراة مع النادي الكاتالوني في موسم 2019-2020، قبل حلول برشلونة ضيفاً على دورتموند الثلاثاء في الجولة الأولى للمجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا التي تضم أيضاً إنتر الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي.

وتعرض الأرجنتيني لإصابة في ربلة الساق اليمنى بعد الإجازة الصيفية منتصف شهر أغسطس الماضي.

واستبعد المدرب ارنيستو فالفيردي مشاركة ميسي أمام دورتموند.

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