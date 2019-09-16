تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي موسم 2019-2020

يتصدر فريق إنتر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي للدرجة الأولى لموسم 2019-2020 وذلك بعدما فاز "الأفاعي" على أودينيزي بهدف نظيف مستغلًا تعثر يوفنتوس أمام فيورنتينا في الجولة الثالثة من مسابقة "سيريا آي". وجاء ترتيب الدوري كالآتي: - 1- إنتر ميلان بـ 9 نقاط من ثلاث مباريات 2- بولونيا بـ 7 نقاط من ثلاث مباريات 3- يوفنتوس بـ 7 نقاط من ثلاث مباريات 4- تورينو بـ 6 نقاط من مباراتين 5- نابولي بـ 6 نقاط من ثلاث مباريات 6- أتالانتا بـ 6 نقاط من ثلاث مباريات 7- ميلان بـ 6 نقاط من ثلاث مباريات 8- روما بـ 6 نقاط من ثلاث مباريات 9- لاتسيو بـ 4 نقاط من ثلاث مباريات Advertisements 10- جنوى بـ 4 نقاط من ثلاث مباريات 11- هيلاس فيرونا بـ 4 نقاط من ثلاث مباريات 12 ساسولو بثلاث نقاط من ثلاث مباريات 13- كالياري بثلاث نقاط من ثلاث مباريات 14 – بريشيا بثلاث نقاط من ثلاث مباريات 15- بارما بثلاث نقاط من ثلاث مباريات 16- سبال بثلاث نقاط من ثلاث مباريات 17- أودينيزي بثلاث نقاط من ثلاث مباريات 18- فيورنتينا بنقطة واحدة من ثلاث مباريات 19- ليتشي بدون نقاط من مباراتين 20- سامبدوريا بدون نقاط من ثلاث مباريات

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