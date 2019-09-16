رياضة | نشرة أخبار الهلال اليوم الأحد.. تصريح ناري من "جابرييل" عن قضيته مع الزعيم، وبشرى سارة لجماهير الهلال قبل مواجهة الاتحاد

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شهد نادي الهلال، اليوم الموافق الأحد 15 سبتمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها؛ تصريح ناري من "جابرييل" بشأن قضيته مع الزعيم، وبشرى سارة لجماهير الهلال قبل مواجهة الاتحاد.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أهم أخبار الهلال اليوم الأحد الموافق 15 - 9 - 2019:-

-تصريح ناري من "جابرييل" عن قضيته مع الهلال

تحدث البرازيلي جابرييل، لاعب خط وسط كورينثيانز، عن أزمة انتقاله إلى نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتمتلك إدارة النادي البرازيلي عقد مبدئي موقع من رئيس الهلال؛ يفيد بدفع مقدم تعاقد للاعب يبلغ نحو 100 ألف يورو، قبل أن يتراجع الزعيم عن توقيع العقد.

ويطالب نادي كورنثيانز البرازيلي إدارة نادي الهلال بدفع قيمة التعاقد كاملة، حيث تصل المبالغ لنحو 13 مليون يورو، بحسب ما ذكر وكيل اللاعب.

كما تقدم جابرييل بشكوى ضد الهلال لتعويضه ماديًا عن سفره من البرازيل إلى مدينة دبي الإماراتية تمهيدًا للانضمام إلى صفوف الهلال.

وقال جابرييل في تصريحات لصحيفة "جلوبو سبورت" البرازيلية: كنت أرغب بشدة في الانتقال إلى الهلال، واللعب في الدوري السعودي، بالرغم من تحذير الكثير لي بأن ذلك سيؤثر على مسيرتي الكروية مستقبلا".

وبالحديث عن تقديمه شكوى ضد الهلال، قال: " تركت الأمر إلى وكيل أعمالي وناديا، هم سيتخذوا القرار النهائي، سواء باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أو التراجع عن هذا الأمر".

واختتم جابرييل تصريحاته قائلا: " أهم شيء بالنسبة لي في الوقت الحالي هو عودتي إلى كورينثيانز، والبقاء مع هذا النادي الكبير".

يذكر أن نادي الهلال يجهز جميع أسلحته للترافع في قضية الشكوى التي قدمتها إدارة نادي كورينثيانز البرازيلي، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمطالبة بقيمة عقد وقع عليه الهلال لضم لاعب الفريق جابرييل، ويأتي على رأس تلك الأسلحة ملفا قانونيا كاملا يدين النادي البرازيلي.

وكان المستشار القانوني فهد بارباع قد تحدث عن موقف الهلال القانوني في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الدوري مع وليد" قائلا: "قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، ينص على ضرورة حصول أي نادي يريد التعاقد مع لاعب، على موافقة فريقه الأصلي، في نص خطابي، ومن ثم الحصول على موافقة اللاعب نفسه".

وأوضح: "في قضية الهلال وجابرييل، إن مسئولي الهلال، حصلوا بالفعل على موافقة كورينثيانز، لبيع اللاعب، في الميركاتو الصيفي".

وتابع المستشار القانوني: "ولكن يبدو أن اللاعب، وصل إلى دبي لتوقيع العقود مع الهلال، دون أن يوقع على موافقته على الصفقة في نص خطابي أثناء المفاوضات، وهنا يكون من حق الزعيم التراجع".

واختتم بارباع حديثه قائلا: "الأزمة الوحيدة التي قد تواجه الزعيم، هو أنه أرسل تذاكر سفر اللاعب من البرازيل إلى دبي، لتوقيع العقود، لافتًا إلى أن "فيفا"، قد يعتبر هذا الأمر دليل إدانة على الهلال".

واتخذت إدارة نادي الهلال في مسار مفاوضاتها مع اللاعب خطوتين، أولهما أنها منحت اللاعب مهلة محدّدة للرد على النادي سواء بقبول العقد أو الرفض، بالإضافة أنها أمّنت تذاكر طيران لجابرييل بناء على طلبه؛ ليحضر إلى دبي للتفاوض.

وتخلف اللاعب عن رحلة الطيران المؤمنة له من قبل النادي، ولم يرد بالقبول أو الرفض وشارك بعدها مع فريقه، وإذا لم يقدم اللاعب سببا قهريا لتصرفه، فسوف يصبح الموقف القانوني للهلال أقوى وتنتهي القضية لصالحه.

-بعد لقطته المثيرة للجدل.. جوميز يعتذر لمدربه والجماهير

قال المهاجم الفرنسي، بافيتمبي جوميز، هداف نادي الهلال السعودي إنه يود تقديم إعتذار رسمي إلى مدربه رازفان لوشيسكو، وذلك بعد لقطته المثيرة للجدل في مباراة الفيحاء الأخيرة في الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت كاميرات المباراة، قد رصدت لقطة غريبة على جوميز، وهو في حالة غضب كبيرة، وذلك بعدما تم تبديله عند الدقيقة 62 ، ودخل مكانه لاعب الوسط محمد كنو، إلا أن الفرنسي بدا غاضبًا على قرار رازفان لوشيسكو، وذلك في مشهد أغضب جمهور نادي الهلال.

يذكر أن نادي الهلال قد تعادل مع الفيحاء بهدف لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت في منافسا الجولة الثالثة من بطولة دوري المحترفين السعودي.

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وكتب جوميز عدة تدوينات عبر حسابه الرسمي على تويتر، وقال: "آسف لما حدث من سوء فهم، المدرب يعلم ما يجب عليه فعله جيدًا، كنت غاضب عند تغييري بسبب عدم قدرتي على مساعدة الفريق".

وأصر المهاجم الفرنسي، على توجيه رسالة خاصة لجماهير نادي الهلال، قائلًا: "الآن دعونا نركز في مواجهة دوري أبطال آسيا، نحتاج مساعدتكم ودعمكم، نريد أن نحقق الألقاب والبطولات في الفترة المقبلة".

يذكر أن نادي الهلال تنتظره مباراة قوية أمام نادي اتحاد جدة في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، وكانت المباراة الأولى قد أنتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

-بشرى سارة لجماهير الزعيم قبل مواجهة الاتحاد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة الاتحاد، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وشارك ثنائي الهلال؛ سالم الدوسري وهتان باهبري، في مران الفريق اليوم بشكل طبيعي، ليؤكدا جاهزيتهما الكاملة لمواجهة الاتحاد.

وكان لوشيسكو مدرب الهلال قد استبعد الخماسي علي البليهي، سالم الدوسري، سلمان الفرج، هتان باهبري، ياسر الشهراني، في مواجهة الفيحاء، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، أمس السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب، على ملعب الجوهرة المشعة، قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

-لاعب الهلال السابق يفتح النار على لوشيسكو: المدرب لا يناسب الفريق

تحدث أحمد الحربي الإعلامي والناقد الرياضي ولاعب الهلال السابق، عن أداء المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق الأول للكرة بنادي الهلال.

وقال أحمد الحربي في تصريحات إذاعية: "الفوز شيء والاستحقاق شي آخر، الهلال لم يظهر بمستوى جيد أمام الأهلي والرائد بسبب أخطاء فنية في طريقة المدرب التي لا تتناسب مع الفريق".

ووضح: "المدرب لوشيسكو يلعب بتكتيك لا يناسب لاعبي فريقه، اللاعبين طريقتهم اللعب من منطقة المناورات والخطورة على الخصوم، كيف يبدأ جيوفينكو الهجمة من تحت 60 متر عن مرمى المنافس، وهو خطورته في الـ 18، المدرب أصابني بالإحباط؟!".

الجدير بالذكر أن فريق الهلال سقط في فخ التعادل والفيحاء بهدف لمثله، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وأفتتح نواف العابد لاعب الهلال أول أهداف المباراة في الدقيقة 50 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك الفيحاء.

وأحرز أرسينيو مارتينيز هدف التعادل للضيوف في الوقت المحتسب بدل الضائع؛ ليحرم الهلال من الانفراد بصدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ورفع الهلال رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة متساويًا مع النصر الذي تعادل سلبيًا مع الشباب في قمة الرياض أمس الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

-الاتحاد الآسيوي يعلن عن حكم كلاسيكو الهلال والاتحاد

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فريق الاتحاد، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن إسناد مهمة قيادة لقاء الهلال والاتحاد، إلى الحكم الياباني ريوجي ساتو، بمساعدة طاقم تحكيمي ياباني.

وكان الحكم الياباني قد قاد ثلاث مواجهات للهلال في بطولة آسيا أمام لخويا القطري واستقلال طهران والوحدة الإماراتي.

وشهدت المواجهات الثلاث طرد لاعب الوسط نواف العابد ضد الوحدة الإماراتي في 2017 وبطرد الحارس السابق علي الحبسي ضد الاستقلال الإيراني في 2018 ثم بطرد العابد مرة أخرى ضد الاستقلال موسم 2019 في دور المجموعات.