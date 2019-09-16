رياضة | أهم اخبار برشلونة: ثنائي ليفربول يشعلان الحرب بين الريال والبرسا.. وخطوة جديدة تقرب "ميسي" من الرحيل وبشري سارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم اخبار برشلونة: ثنائي ليفربول يشعلان الحرب بين الريال والبرسا.. وخطوة جديدة تقرب "ميسي" من الرحيل وبشري سارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأحد 15 - 9 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وأبرزها دخول البرسا في صراع شرس مع ريال مدريد للتعاقد مع يورجن كلوب مدرب ليفربول وفان دايك مدافع الريدز.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم اخبار برشلونة الاسباني اليوم 15 سبتمبر 2019:

ميسي يعود لتدريبات برشلونة ويقترب من التواجد أمام دورتموند

شارك الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، في تدريبات فريقه صباح اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة بروسيا دورتموند الألماني؛ بدوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو الكتالونية" إن موقف ميسي من المشاركة أمام دورتموند، لا يزال غامضًا، إلا أنها أوضحت أنه من الممكن أن يلحق بالبعثة في ألمانيا.

وكان ميسي؛ غاب عن المشاركة مع البلوجرانا منذ بداية الموسم الجديد؛ وحتى مباراة فالنسيا التي أقيمت مساء أمس السبت؛ وانتهت لبرشلونة بنتيجة 5-2 بالجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن يعلن أرنستو فالفيردي المدير الفني؛ قائمة برشلونة الخاصة باللقاء عقب انتهاء مران الغد، وتتوجه البعثة إلى ألمانيا؛ لمواجهة بروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا.

نجم جديد يُهدد حلم عودة "نيمار" إلى برشلونة

سلطت صحيفة "ماركا" الاسبانية الضوء على تألق المهاجم الشاب أنسو فاتي لاعب برشلونة الاسباني، بالموسم الحالي، وظهوره بمستوي مميز رفقة الفريق الكتالوني خلال المباريات الماضية في بطولة الدوري الاسباني.

الصحيفة الاسبانية نشرت تقريرًا اليوم الأحد، تؤكد تفوق المهاجم الشاب انسو فاتي على البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي والذي بذل نادي برشلونة جهودًا كبيرة لضمه خلال سوق الإنتقالات الصيفية الماضي، بعدما فشل النادي الكتالوني في التوصل إلي اتفاق مع إدارة باريس لضم اللاعب.

وأكدت صحيفة "ماركا" أن برشلونة ليس في حاجة للتعاقد مع البرازيلي نيمار، بعد تألق المهاجم الشاب انسو فاتي، خاصة وأن إنضمام اللاعب البرازيلي للبرسا سوف يطيح بـ"فاتي" خارج تشكيلة النادي الكتالوني ويمنع تطوره وتقدمه مع الفريق ويخسر برشلونة جهود لاعب واعد.

وأوضحت الصحيفة أن إختيار برشلونة للمهاجم الشاب "فاتي" بعد الفشل في التعاقد مع "نيمار" معناه انتصار أكاديمية النادي الكتالوني، على الملايين وهذه رغبة الجماهير ونقطة انتقاد لعمل الإدارة بالسنوات الأخيرة، برشلونة نجح في الانتصار على اللاعب البرازيلي بالاعتماد على فاتي بالموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة أن أنسو فاتي تم تصعيده لصفوف نادي برشلونة من أكاديمية الناشئين بالنادي ولم يكلف إدارة البرسا أي أموال، بينما التعاقد مع البرازيلي نيمار الصيف المقبل سوف يكلف خزينة النادي أموالا طائلة لإقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن خدماته، غير أن "فاتي" لاعب محبوب ويلقي دعم كبير من نجم البرسا ليونيل ميسي خاصة وأن شقيق الأخير هو وكيل أعماله.

أسطورة ريال مدريد يُهدد استقرار برشلونة!

أصبح الإنجليزي ديفيد بيكهام أسطورة ريال مدريد السابق خطرًا يُهدد استقرار نادي برشلونة الاسباني خلال الفترة الحالية، بعدما أعلن استهدافه التعاقد مع بعض نجوم الفريق الكتالوني لتدعيم صفوف فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن "بيكهام" يرفض الاستسلام بخصوص صفقة التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، ويتمسك بالتعاقد معه وضمه لصفوف انتر ميامي الأمريكي بالفترة القادمة، خاصة وأنه يري أن "ليو" جزءًا هامًا من مشروعه الجديد مع النادي الأمريكي.

وكشفت صحيفة "ذا صن الإنجليزية أن "بيكهام" اتخذ خطوة جديدة نحو التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، مما يهدد استقرار النادي الكتالوني، حيث يعتبر "ليو" أهم عناصر الفريق.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أنَ هناك اجتماعًا عقد مؤخرًا في العاصمة الإنجليزية "لندن" بين بول ماكدونو، مساعد بيكهام، ووالد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، للتفاوض حول الصفقة المرتقبة، والتي ستكون بمثابة قنبلة مدوية في سوق الانتقالات الصيفية حال تمت بشكل رسمي.

الانجليزي ديفيد بيكهام يحاول استغلال البند الموجود في عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة والذي يسمح للأخير بالرحيل عن النادي الكتالوني الصيف المقبل بشكل مجاني، وذلك للتعاقد مع "ليو" وضمه لصفوف انتر ميامي الأمريكي الذي يستعد للمشاركة بالدوري الأمريكي في مارس 2020.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن "بيكهام" لا يستهدف التعاقد مع ميسي فقط من صفوف نادي برشلونة، بل يضع عينه أيضًا علي المهاجم الأورواجوياني لويس سواريز للتعاقد معه لتدعيم خط هجوم الفريق الأمريكي بالموسم الجديد.

صفقة واحدة تدفع ميسي إلى البقاء مع برشلونة.. فهل يفعلها بارتوميو؟

فجر الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة الإسباني في الفترة الأخيرة مفاجأت من العيار الثقيل، ولعل أبرزها فتحه باب الرحيل عن الفريق الكتالوني، لأن هناك بند في عقده يسمح له بالرحيل مجانًا في أي وقت.

وقال ميسي في وقتٍ سابق في حوار مطول مع صحيفة "سبورت" الإسبانية، إنه كان يحب عودة نيمار إلى برشلونة لأن وصوله "سيزيد من فرصنا في تحقيق أهدافنا".

وانضم نيمار، 27 عامًا إلى باريس سان جيرمان من برشلونة عام 2017 مقابل رسم قياسي عالمي قدره 222 مليون يورو (200 مليون جنيه إسترليني).

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وأضاف ميسي :"كان يائسا للعودة." "أنا لا أعرف إذا كان النادي قد جرب بالفعل أم لا".

وأوضح نجم برشلونة :"كنت سأحب عودة نيمار. أدرك هؤلاء الأشخاص الذين يعارضون عودته وهو أمر مفهوم لما حدث مع" ناي "والطريقة التي غادرها".

قرار مفاجئ من برشلونة بشأن "نجم الفريق".. واللاعب يرفض التعيق

قالت تقارير صحفية، بأن نادي برشلونة قد قرر في الصيف الماضي، التمسك بكل لاعبيه الأساسين، خاصة في خط الدفاع، ولكن يبدو بأن البلوجرانا قد قرر بشكل نهائي تعديل هذا القرار، والسماح لبعض اللاعبين بالرحيل عن صفوف الفريق خلال ميركاتو الشتاء القادم.

وذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو"، بأن نادي برشلونة مستعد الآن لبيع صامويل أومتيتي، وذلك بعدما تعرض الأخير للإصابة في فترة معسكر منتخب فرنسا، وهو الأمر الذي يحدث للمرة الثانية أو الثالثة خلال الفترة الأخيرة التي كثرت فيها إصابات اللاعب الفرنسي.

وأشارت الصحيفة، إلى كون صامويل أومتيتي، قد خرج من حسابات مدربه إرنستو فالفيردي، بصورة نهائية، وذلك بعدما خسر مكانه في التشكيل لصالح مواطنه ليجنيه، والذي بدأ في تكوين شراكة دفاعية مع المدافع الإسباني جيرار بيكيه.

يذكر أن الصيف الماضي كان قد شهد وجود إهتمام كبير من أندية كبرى في إنجلترا وإيطاليا على وجه التحديد للحصول على خدمات أومتيتي، وعلى رأسهم يوفنتوس ومانشستر يونايتدو أرسنال، ولكن النادي الكتالوني كان متمسك بخدمات اللاعب، ولكن مع تكرار إصابة اللاعب، قرر برشلونة، بأن يسمح له بالرحيل عن صفوف الفريق بشكل نهائي في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح موقع كالتشيو ميركاتو، بأن نادي يوفنتوس يرغب في إستغلال وجود نية لدى برشلونة لبيع أومتيتي، ومن ثم سيحاول تكرار إتصالاته مع مسؤولي برشلونة للحصول على خدمات صامويل أومتيتي، ليكون هو أفضل بديل للمدافع الإيطالي، جورجيو كيلليني بقطع في الرباط الصليبي، وغيابه لمدة 6 أشهر كاملة عن الملاعب.

5 أسباب تدفع برشلونة لعدم التعاقد مع نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، أن مسؤولو نادي برشلونة الإسباني، قد بدأوا بترتيب أوراقهم، حول الصفقات التي سيتم تدعيم صفوف الفريق الكتالوني بها خلال الفترة المقبلة.

وأكدت العديد من التقارير، أن هناك اتجاه كبير من مسؤولي برشلونة نحو عدم التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا من باريس سان جيرمان، بعدما صار البلاوجرانا يملك النجم الوعد انسو فاتي بالفعل، والذي أبهر الجميع بقدراته الرائعة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، في تقريرها الصادر اليوم، فإن هناك العديد من الأسباب التي تدفع برشلونة للإعتماد على فاتي بدلا من جلب نيمار، وهي على النحو التالي:

1 - انسو فاتي يعتبر نتاج الأكاديمية ولم يكلف شيء، بينما نيمار عودته تعني مبلغ ضخم جدا من المال.

2 - انسو فاتي شاب ولاعب محبوب من الجمهور الكتالوني، على العكس من نيمار، حيث أن الكثير من المشجعين وأعضاء برشلونة ضد عودته مرة أخرى.

3- انسو فاتي مدعوم من قائد هجوم البارسا ليونيل ميسي، بالإصافة إلى أن شقيق ميسي وكيل أعماله لكن أيضا ليو يريد نيمار، ومن ثم فإن نيمار هنا يعتبر نقطة مشتركة.

4- إذا عاد نيمار مرة أخرى لبرشلونة، فإنه سيوقف تقدم النجم الصاعد بقوة انسو فاتي.

5- إختيار فاتي على نيمار معناه انتصار الأكاديمية على الملايين وهذه رغبة الجماهير ونقطة انتقاد لعمل الإدارة بالسنوات الأخيرة.

المنافسة تشتعل بين ريال مدريد وبرشلونة على كلوب وفان دايك

كشفت تقارير صحفية عالمية، اليوم الأحد، أن نادي برشلونة الإسباني وغريمه التقليدي، ريال مدريد، يخططا لإبرام صفقتين من العيار الثقيل خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقاير على أن النادي الكتالوني يخطط للتعاقد مع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، من أجل خلافة إرنيستو فالفيردي المدرب الحالي للبارسا.

بينما على الجهة الأخرى، يخطط ريال مدريد لجلب صفقة تدعيمية من العيار الثقيل لبث الحيوية والجودة لخط الدافع، بالتعاقد مع الهولندي الدولي فيرجيل فان دايك، من صفوف ليفربول.

ومن الجدير بالذكر ان كلوب قد قاد ليفربول للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما بدأ الموسم الحالي مع الريدز بأفضل النتائج ليحقق لقب أفضل مدرب في شهر أغسطس بالبريميرليج.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، اليوم الأحد فإن إيرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، والفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، لا يعيشان أفضل فتراتهما في بطولة الليجا ولذلك يفكران في جلب مدربًا جديدًا.

وأارت الصحيف الشهيرة لأنّ إدارة الناديين الكبيرين تدرسان بجدية التعاقد مع الألماني يورجن كلوب على أن يكون خطوة لأجل إمكانية جلب المدافع فيرجيل فان دايك في أعقابه.