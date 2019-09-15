حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 15 / 9 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 15 / 9 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، جدول الدورى المصرى المقرر انطلاقه يوم 21 من الشهر الجارى لموسم 2019 / 2020. جدول الدورى المصرى بالمواعيد.. تعرف عليه المصرى يفوز على بطل زنجبار 4 / 1 بالكونفدرالية.. ووادى يسجل "هاتريك" جمال الغندور: حكام الدورى بالموسم الجديد مصريون باستثاء الأهلى والزمالك بن شرقى جاهز للمشاركة مع الزمالك أمام الأهلى فى السوبر الزمالك يحدد بتروسبورت لاستضافة مباراة العودة أمام جينيراسيون فوت Advertisements الزمالك يبدأ الاستعداد للسوبر من حديقة فندق السنغال استاد القاهرة الدولى يستضيف قمة الدورى بين الأهلى والزمالك فيديو.. جمهور الأهلى يدعم مؤمن زكريا أمام منزله صلاح محسن مرشح لقيادة هجوم الأهلى أمام الزمالك فى السوبر طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة أيمن أشرف وموقفه من التدريبات

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