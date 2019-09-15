رياضة | ريال مدريد يجهز للتعاقد مع الثنائي الأخطر في العالم

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أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، لديه القدرة على تنفيذ وتوقيع مع جلاكتيكو من العيار الثقيل، لتدعيم صفوف الفريق.

وأوضحت التقارير إن قراءة متأنية لتقرير نادي ريال مدريد الاقتصادي الذي يجب أن توافق عليه اللجان في جمعيتها تترك تفاصيل غريبة واستنتاجات مهمة أحدها، على سبيل المثال، هو القوة المالية التي لا يزال الكيان الأبيض يمتلكها.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فقد كان لدى النادي الملكي سيولة مالية كافية للقيام بعملية كبيرة هذا الميركاتو الصيفي، وربما كان ينتظر اللاعب المناسب.

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وكشفت التقارير انه على الأرجح سيكون النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة إلى مبلغ 156 مليون يورو الذي يمتلكه النادي في الخزانة وهو جاهز للاستخدام، وتكشف الحسابات أيضًا عن وجود سياسة ائتمانية غير معلنة تبلغ قيمتها 285 مليون يورو.

وواصلت صحيفة "الآس" أن هناك قرض كان تحت تصرف ريال مدريد، في ظروف مواتية للغاية، في حال احتاج الأمر للقيام بعملية رد فعل عنيف كل شيء ، فيما يلي نص الحسابات المستخلصة من هذه الإمكانية: "هدف النادي هو الحفاظ على توافر السائل اللازم لتطوير نشاطه التشغيلي ولتحقيق الاستثمارات التي يتم تحديدها في أي وقت.

وبهذا المعنى اعتبارًا من 30 يونيو 2019 ، كان لدى النادي رصيد نقدي قدره 156 مليون يورو بالإضافة إلى سياسات ائتمان غير متوفرة بمبلغ 285 مليون يورو بسعر فائدة تنافسي للغاية ، إذا تم استخدامه ، جميع سيكون لها الصلاحية على المدى الطويل. "