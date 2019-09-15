إصابة نجل مايكل أوين تعرضه للعمي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم الإنجليزي مايكل أوين، لاعب فريق مانشستر يونايتد السابق، عن إصابة ابنه بمرض يصل به بشكل تدريجي إلى العمى، قائلا إنه “لن يصبح أبدا لاعب كرة قدم”.

صحيفة “تايمز” البريطانية، نقلت عن أوين أن طبيعة المرض الذي أصاب ابنه جيمس، يدعى “مرض ستارغاردت”، وهو الخلل الوراثي الأكثر شيوعا في شبكية العين، وينتهي المطاف بالمصابين به إلى العمى.

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لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، اعترف أنه رفض التحدث عن مرض ابنه البالغ من العمر 13 عاما بشكل علني في السابق، كونه لا يريد لهذه القصة أن تتصدر عناوين الأخبار.

وعن قدرة ابنه على لعب كرة القدم، قال: لن يصبح لاعب كرة أبدا، عمليا هو أعمى، لا يستطيع رؤية الكرة إلا على بعد 5 ياردات.. بقدر ما يريد كل أب من ابنه أن يلعب، فإن الأمر يبعث على الارتياح بالنسبة لي، فالكل يسأل دائما (هل سيكون ابنك لاعب كرة قدم؟)، وبعد ذلك أقف إلى جانب الملعب وأسمع إنه ليس جيدا مثل والده.

يشار إلى أن أوين وزوجته لويز لديهما 3 فتيات، إلى جانب ابنه جيمس.. ويعد أوين واحدا من عمالقة الكرة الإنجليز، ولعب خلال مسيرته الكروية مع أندية كبيرة، منها ليفربول ومانشستر يونايتد في إنجلترا، فضلا عن ريال مدريد.