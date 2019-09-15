شكرا لقرائتكم ميتشو يقود مران الزمالك اليوم فى السنغال استعدادا للسوبر ويرفض الراحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفع الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، شعار لا وقت للراحة حيث رفض منح لاعبى الفريق راحة من التدريبات اليوم بعد الخسارة التى تعرض لها الفريق من جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسيقود المدير الفني للزمالك تدريبات الفريق اليوم في السنغال على أن يؤدي اللاعبون الذين خاضوا مباراة جينيراسيون تدريبات استشفائية، وذلك استعدادا لمواجهة الأهلى، يوم الجمعة القادمة، على استاد برج العرب، فى بطولة السوبر المحلى.

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وحرص الجهاز الفنى على طلب نسيان المباراة من اللاعبين وإغلاق صفحة مباراة جينيراسيون فوت السنغالى والتركيز فى مباراة الأهلى المقبلة لان الفوز بها يضيف لرصيد القلعة البيضاء بطولة جديدة وايضا الفوز بالبطولة الخاصة أمام الاهلى والثأر بعد خسارة الابيض فى اللقاء الاخير نهاية الدورى بهدف التونسى على معلول .

وستعود بعثة الزمالك إلى القاهرة في الخامسة من مساء غدا الاثنين، على أن يستأنف الفريق تدريباته على ملعبه يوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة السوبر، حيث جاءت ظروف الطيران لتجعل الأبيض يبدأ الاستعدادات للسوبر من السنغال حيث ستتوجه البعثة فى الحادية عشر من مساء اليوم من السنغال إلى المغرب قبل استقلال رحلة العودة إلى القاهرة.