رياضة | صحفي إسباني يوجه رسالة مفاجئة إلى زيدان.. ويطالبه باتخاذ القرار الصعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحفي إسباني يوجه رسالة مفاجئة إلى زيدان.. ويطالبه باتخاذ القرار الصعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الصحفي الشهير كارلوس جونزاليس رسالة إلى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بعد الفوز على ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وذكر جونزاليس الصحفي في صحيفة ماركا الإسبانية اليوم: "زيدان، لا تتردد! يجب إشراك هازارد وخاميس معًا في ريال مدريد".

وتابع: "إذا كان زين الدين زيدان مترددا، فإن بضعة دقائق لعبها خاميس رودريجيز وإيدن هازارد سوية، كفيلةٌ بإنهاء كل تلك الشكوك".

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وأضاف: "قدم اللاعبان معا عرضا مميزا ضد ليفانتي وأظهر الكولومبي مجددا أن كرة القدم التي يقدمها ضرورية لهذا الفريق".

وواصل: "مثل خاميس، عاد هازارد للتو من إصابة، لكن كل مرة تواصل فيها اللاعبان على أرض الملعب صنعا الخطورة، يملك كلا اللاعبين القدرة على لعب الثنائيات وتهديد دفاع الخصم، لا أعلم ما ينوي زيدان فعله، لكنني متأكد من ضرورة إشراكهما سوية طالما كانا جاهزين بدنيا".

واستكمل: "قد يعتقد الكثيرون أنهما غير متوافقان معا، لكنني أرى عكس ذلك تمامالأنهما يتحدثان بنفس اللغة على أرض الملعب وسيكون من المخزي أن يعود خاميس لدكة البدلاء بعد إظهاره لجودته ورغبته الشديدة باللعب خلال المباراتين اللتين لعبهما هذا الموسم".

واختتم: "لو كنت مكان زيدان، لم تكن الشكوك لتساورني، خاصة في ظل الظروف الحالية للفريق الذي يفتقد إلى شيء ما في خط الوسط عند غياب أحد هذين اللاعبين".