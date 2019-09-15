محمد صلاح يصالح ساديو ماني بفيديو طريف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، متابعيه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمقطع فيديو طريف يلطف من الأجوااء بينه وبين زميله بالفريق اللاعب السنغالي ساديو ماني.

صلاح يبدو أنه أراد أن يصالح ماني ويخفف من حدة التوتر معه زميله بنشره مقطع فيديو طريف تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لطفلين يلعبان ويتعانقان ويركضان معا، ووضع على وجههما صورة صلاح وماني.

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مباراة ليفربول وبيرنلي الأخيرة، كانت قد شهدت غضب ماني عقب تبديله، بعدما أضاع عليه صلاح فرصة تسجيل هدف، حيث فضل النجم المصري الحل الفردي بدلا من تمرير الكرة إلى السنغالي، رغم أن الأخير كان في موقع أفضل للتسجيل.

ماني ظهر منفعلا بدرجة كبيرة بعد خروجه من المباراة واشتكي لزملاءه بالفريق من أنانية محمد صلاح، مشيرا إلى أنه كان بمفرده أمام المرمى وكان على صلاح تمرير الكرة له.

يشار إلى أن ليفربول كان قد فاز على ضيفه نيوكاسل يونايتد، السبت، لحساب المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بنتيجة 3 / 1 سجلها ماني هدفين وصلاح هدف.