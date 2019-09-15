الدوري الإنجليزي: أبراهام يصنع التاريخ مع تشيلسي

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

أكدت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم أن اللاعب الإنجليزي الشاب تامي أبراهام مهاجم تشيلسي، أصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يحرز هدفين على الأقل لثلاث مباريات متتالية علماً بأنه اللاعب الثالث فقط الذي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ البطولة وهوفي الحادية والعشرين أو دون ذلك.

وسجل أبراهام ثلاثة أهداف (هاتريك) لفريقه تشيلسي في مرمى مضيفه وولفرهامبتون اليوم السبت ليفوز تشيلسي 5-2 في المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

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وكان أبراهام سجل هدفين في كل من مباراتي الفريق السابقتين أمام فريقي شيفيلد يونايتد ونورويتش سيتي ليصبح ثالث لاعب يحقق هذا في تاريخ البطولة بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مسيرته مع مانشستر يونايتد في 2006 وديلي آلي في 2017 مع فريق توتنهام.

كما أصبح أبراهام أول لاعب إنجليزي يسجل هاتريك لتشيلسي منذ أن نجح الأسطورة فرانك لامبارد في هذا عام 2011 خلال المباراة أمام بولتون.

وقال أبراهام، الذي سجل أيضا الهدف الأول لوولفرهامبتون في مباراة اليوم عن طريق الخطأ في مرمى فريقه: “أتمنى أن يكون هذا هو موسمي. يجب أن أواصل الاجتهاد في كل تدريب وفي كل مباراة. في كل مباراة ، أحاول إثبات ذاتي”.

ويتصدر أبراهام قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حالياً برصيد سبعة أهداف وبفارق هدف واحد أمام الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي.