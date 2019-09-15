شكرا لقرائتكم لائحة العقوبات سبب تأخر إعلان مواعيد الدوري كاملة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو اتحاد الكرة أن لائحة العقوبات والانضباط الخاصة بالدوري الممتاز هى سبب تأخر الإعلان عن مواعيد مباريات البطولة بالكامل ، مؤكدا أن اللجنة فضلت الإعلان عن لوائح الانضباط و العقوبات مع جدول المواعيد وارسالها للاندية في وقت واحد.

أكد عمرو الجنايني أنه سيكون هناك عقوبات صارمة ورادعة ولن يتم مجاملة أحد عل آخر مؤكدا أنه في حالة اتخاذ لجنة الانضباط قرارا ما يحق للجنة الخماسية تغليظ او تخفيف العقوبة.

وتنطلق بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2019/2020 يوم 21 سبتمبر من الشهر الجاري بمشاركة 18 فريقا .