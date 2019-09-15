رياضة | موهبة فرنسا على أبواب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موهبة فرنسا على أبواب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ريال مدريد الاسباني برئاسة فلورنتينو بيريز لإبرام صفقة من العيار الثقيل خلال سوق الإنتقالات الصيفية القادم 2020، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الملكي من أجل العودة للسيطرة على القارة العجوز من جديد، بعد تراجع أداء ونتائج الفريق خلال الموسم الماضي.

وكشف موقع "ديفنسا سنترال"، عن تفاصيل نادي ريال مدريد مع المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي يتمسك بالتعاقد مع لاعب باريس، كما أن اللاعب نفسه يرحب بارتداء القميص الأبيض.

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وكشف الموقع أن مبابي يريد الانتقال إلى ريال مدريد بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا هذا العام مع باريس سان جيرمان، وهو هدفًا وشرطًا رئيسيًا للنجم الفرنسي ليتخذ خطوة الرحيل عن ملعب حديقة الأمراء نحو سانتياجو برنابيو في صيف عام 2020.

وفي نفس الإطار ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية أن إدارة برشلونة تدرس التراجع عن صفقة "نيمار" واستهداف صفقة جديدة من باريس سان جيرمان ، حيث يفكر مسؤولي النادي الكتالوني في التعاقد مع كيليان مبابي، حيث يروا أنه اصغر سنا ولا يعاني من الاصابات المتكررة كما أنه لن يحدث انقساما في برشلونة حال التعاقد معه.

وعلق موقع "ديفينسا سنترال" علي أنباء تفكير برشلونة في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي ، مؤكدًا أن هذا أمرًا مستحيلا، بالنسبة لنادي برشلونة، مؤكدًا أن ريال مدريد الأقرب لضم "مبابي"، مشيرًا إلي أن حلم فلورنتينو بيريز بالتعاقد مع اللاعب في الصيف القادم قد يحدث إذا فاز المهاجم الشاب مع باريس بلقب دوري الأبطال هذا الموسم.