شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يسحق فالنسيا بخماسية في الليجا الإسبانية والان مع التفاصيل

سحق برشلونة، ضيفه فريق فالنسيا، بنتيجة 5 – 2، فى اللقاء الذى جمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.



افتتح النجم الشاب انسو فاتى أهداف البارسا، بعد مرور دقيقتين فقط، من تسديدة قوية، بعد متابعته لعرضية زميله بيريز.



وأضاف النجم الهولندى فرانكى دى يونج ثانى أهداف الفريق الكتالونى، بعد متابعته لعرضية من أنسو فاتى، فى الدقيقة 7 من زمن اللقاء.

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ولكن نجح المهاجم الفرنسي كيفن جاميرو فى تقليص النتيجة لفريق فالنسيا، بتسجيله الهدف الأول للخفافيش فى الدقيقة 29، لينتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة 2 – 1.

وفى الشوط الثانى، نجح البارسا فى تسجيل 3 أهداف، عن طريق جيرارد بيكيه والنجم الأوروجوايانى لويس سواريز هدفين فى الدقائق 51، 61 و 82 من زمن اللقاء.



وسجل ماكسى جوميز ثانى أهداف الخفافيش فى الدقيقة 92 من زمن المباراة.



بتلك النتيجة رفع برشلونة رصيده للنقطة 7 فى المركز الرابع، بينما توقف رصيد فالنسيا عند 4 نقاط فى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني الذى يتصدره أتلتيكو مدريد برصيد 9 نقاط.