شكرا لقرائتكم خبر عن الموريتاني بايدا وخمسة نقاط تحكيمية يجب تطويرها فى لقاء الزمالك وجينيراسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جينيراسيون فوت * الزمالك

المسابقة : ذهاب دور 32 من دوري ابطال افريقيا

نتيجة المباراة هدفين مقابل هدف لصالح جينيراسيون فوت

حكم ساحة : بايدا دحان

المساعد الأول : حمدين ديبا

المساعد الثاني : الشيخ ممادو

الحكم الرابع : لمغيفري بوشعيب

ميزان التقييم لطاقم التحكيم :

حكم المباراة : دحان بيده

القرارات الفنية والسيطره علي المباراه : علي الرغم من سهوله المباراه من الناحيه التحكيميه نتيجه تعاون اللاعبين مع طاقم التحكيم وعدم وجود حالات داخل منطقه الجزاء الا ان الحكم ينقصه كثيرا من الخبرات التحكيميه واهمها، القراءه الجيده لطرق واساليب لعب الفريقين ، وتطوير اداءه في عناصر اللياقه البدنيه بكل عناصرها ، وكيفيه اداره الوقت بدل الضائع وتقييمه طبقا لحالات الاصابه والاستبدال والتوقفات ، والتعاون كفريق ، والغريب ان الحكم احتسب دقيقتين وقت بدل ضائع في الشوط الاول ولعب دقيقه واحده وخمسون ثانيه . وفي الدقيقه 41 اختلاف بين الحكم والمساعد الثاني في قرار احتساب رميه تماس لصالح الزمالك .

العقوبات الانضباطية : انذر الحكم طارق حامد ، في الدقيقه 31 للعب بتهور ، كما انذر كلا من مامي ليمولي ، خادم دياو في الدقائق 51 ، 81 نتيجه اللعب بتهور . وفي الدقيقه 94 يشهر الحكم البطاقه الصفراء لاحد اعضاء الجهاز الفتي لفريق جينيراسيون طبقا للتعديلات الجديده .

اللياقه البدنيه والتحرك والتمركز : مازال الحكم يحتاج الي نقاط التطوير في كيفيه التحرك والتمركز في ميدان اللعب بالاضافه الي القراءه الجيده لاساليب وطرق لعب الفريقين مع استخدام عنصر السرعه القصوي في الهجوم المعاكس وظهر ذلك في الدقائق 37 ، 38 من الشوط الاول .

تقييم الحكمان المساعدان :

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المساعد الأول : أشار علي حالات التسلل في الدقائق 10 ، 72 ، بتقدير صحيح .

المساعد الثاني : اشار علي حالات التسلل في الدقائق 36 ، وتعاون في احتساب المخالفات في الدقائق 17 ، 21 ، 65 بتقدير صحيح .

الحكم الرابع : تعاون مع الحكم خارج الملعب طبقا للقانون .