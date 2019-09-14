رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة مانشستر سيتي ونوريتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة مانشستر سيتي ونوريتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط مانشستر سيتي في فخ الخسارة أمام نظيره نوريتش سيتي، بنتيجة 3/2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ورغم الخسارة إلا أن أجويرو تمكن من مواصلة الحفاظ على صدارة هدافي البريميرليج مقاسمة مع تيمو بوكي مهاجم نوريتش سيتي، بهدف لكل منهما في مباراة اليوم.

حيث سجل السيتي هدفين عن طريق الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، رودريجو هيرنانديز، بينما أحرز أهداف نوريتش كلاً من كيني ماكلين، وتود كانتويل، وتيمو بوكي.

وجاء ترتيب هدافي البريميرليج بعد اللقاء على النحو التالي :-

1 - سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي برصيد 7 أهداف.

2- تامي أبراهام مهاجم تشيلسي برصيد 7 أهداف.

3- تيمو بوكي مهاجم نوريتش سيتي برصيد 6 أهداف.

4- رحيم سترلينج مهاجم مانشستر سيتي برصيد 5 أهداف.

5- محمد صلاح مهاجم ليفربول برصيد 4 أهداف.

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6- ساديو ماني مهاجم ليفربول برصيد 4 أهداف.

7- آشلي بارنز مهاجم بيرنلي برصيد 4 أهداف.

8- ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد برصيد 3 أهداف.

9- دانيال جاميس مهاجم مانشستر يونايتد برصيد 3 أهداف.

10- أوباميانج مهاجم أرسنال برصيد 3 أهداف.

11- هاري كين مهاجم توتنهام برصيد 3 أهداف.

12- جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي برصيد 3 أهداف.

13- سيباستيان هولر مهاجم وست هام يونايتد برصيد 3 أهداف.

14- ماوسون ماوتون لاعب تشيلسي برصيد 3 أهداف.