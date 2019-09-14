شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يسقط في فخ التعادل السلبي أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق نادي يوفنتوس الإيطالي، مع مضيفه فيورنتينا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب «أرتيميو فرانكي» ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم «سيري آ».

وفرض أصحاب الأرض طريقة لعبهم على اليوفي، الذي فقد أول نقطتين في مشوار الدفاع عن لقبه ليصبح رصيده 7 نقاط في الصدارة لكن مع إمكانية انتقالها إلى إنتر ميلان أو تورينو صاحبي الـ6 نقاط في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وحصل «الفيولا» على أولى النقاط هذا الموسم في الدوري الإيطالي ليحتل بها المركز السادس عشر.