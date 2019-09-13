الرائد السعودي يسعى لضم لاعب أهلي جدة

دخلت إدارة نادى الرائد السعودي فى مفاوضات مع سعيد المولد ظهير أيمن فريق أهلى جدة لتدعيم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.
كشفت تقارير صحيفة سعودية بأن إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع فتح خط المفاوضات مع نظيره الأهلاوية للحديث عن مدىإمكانية الاستفادة من سعيد المولد خلال استكمال مشواره في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
كما شارت التقارير على أن المولد قام بنقل رغبة إدارة الرائد للأهلي لمعرفة رأيها قبل اتخاذ أي إجراءرسمي بخصوص رحيله، لكن إدارة نادى أهلى جدة أكدت بعدم وجود اي نية لديها للتفريط في سعيد المولد نظرا لحاجة الفريق لخدماته خلال المرحلة القادمة وأنها تثق به وبكافة زملائه لتحقيق المزيد من الإنجازات.
يستعد نادى أهلى جدة لمواجهة الوحدة غدًا السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
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