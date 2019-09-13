جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2019

ينطلق دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2019 يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2019 بمباراة إنتر ميلانو الإيطالي وسلافيا براج التشيكي، في تمام الساعة 19:55 بتوقيت السعودية، 18:55 بتوقيت مصر، على ملعب جوسيبي مياتزا، ضمن مباريات المجموعة السادسة التي تضم برشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند.

وتنتهي البطولة يوم السبت، الموافق 30 مايو 2020، على ملعب أتاتورك بمدينة اسطنبول، حيث أختيرت لاحتضان المباراة النهائية للمرة الثانية في التاريخ، وللمرة الأولى منذ نهائي 2005 الذي انتصر فيه ليفربول على ميلان بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل 3/3 في الوقت الأصلي والإضافي.

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