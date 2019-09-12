محمد اسماعيل - القاهرة - كتبـ شريف عادل:
قال صبري المنياوي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، إن منافسات الدوري العام في الموسم المقبل لن تكون سهلة .
وأضاف المنياوي في تصريحات خاصة ليلا كورة، اليوم الخميس:"قمنا بعمل عدد من التدعيمات خلال الفترة الماضي، وظهر الانسجام بينهم خلال المرحلة الماضية".
وعن انطلاقة الإسماعيلي في الدوري العام أمام الجونة، قال المنياوي:"كل تركيزنا الآن في مواجهة أهلي بني غازي في افتتاحية مشوار الفريق بالبطولة العربية لتحقيق نتيجة إيجابية تسعد جماهير الفريق".
وأتم حديثه بقوله:"بالطبع نأمل أن تكون هناك انطلاقة متميزة للفريق ببطولة الدوري العام لإن هدفنا إعادة الفريق لمكانته الطبيعية".
كانت هذه تفاصيل خبر المنياوي لمصراوي: الدوري لن يكون سهلًا.. وهدفنا إعادة الإسماعيلي لمكانته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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