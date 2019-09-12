المنياوي لمصراوي: الدوري لن يكون سهلًا.. وهدفنا إعادة الإسماعيلي لمكانته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبـ شريف عادل:

قال صبري المنياوي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، إن منافسات الدوري العام في الموسم المقبل لن تكون سهلة .

وأضاف المنياوي في تصريحات خاصة ليلا كورة، اليوم الخميس:"قمنا بعمل عدد من التدعيمات خلال الفترة الماضي، وظهر الانسجام بينهم خلال المرحلة الماضية".

وعن انطلاقة الإسماعيلي في الدوري العام أمام الجونة، قال المنياوي:"كل تركيزنا الآن في مواجهة أهلي بني غازي في افتتاحية مشوار الفريق بالبطولة العربية لتحقيق نتيجة إيجابية تسعد جماهير الفريق".

وأتم حديثه بقوله:"بالطبع نأمل أن تكون هناك انطلاقة متميزة للفريق ببطولة الدوري العام لإن هدفنا إعادة الفريق لمكانته الطبيعية".