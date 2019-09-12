خسارة مثيرة للأهلي والزمالك يواصل انتصاراته بدوري اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

واصل الزمالك انتصاراته بالجولة الثانية لدوري المحترفين لكرة اليد، بينما سقط الأهلي في فخ الخسارة أمام هليوبوليس بعد مباراة مثيرة في أحداثها.

حقق الزمالك فوزه الثاني بدوري المحترفين لكرة اليد على الطيران بنتيجة 27-21، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم.

بينما سقط الأهلي في فخ الخسارة أمام هليوبوليس بنتيجة 23-22، بعد تقدم الفريق الأحمر في الشوط الأول بنتيجة 15-10، وشهد الشوط الثاني إثارة في أحداثها وجدل تحكيمي خلال هذا الشوط، قابله إعتراض من الفريقين على قرارات الحكم خلال أحداث الشوط.

وأتيحت فرصة التعادل لفريق الأهلي مع الثواني الأخيرة من الشوط الثاني، بعد إحتساب الحكم لرمية جزائية، وإشهاره البطاقة الحمراء لكريم شكري لاعب هليوبوليس، لكن كاستيلو أضاع الرمية التي تصدى لها بنجاح هادي رفعت حارس هليوبوليس، ليمنح فريقه الفوز بالمباراة المثيرة.

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وأسفرت باقي المباريات عن فوز طلائع الجيش على 6 أكتوبر بنتيجة 40-25، وتغلب سموحة على الفيوم بنتيجة 27-22.

وحقق سبورتنج السكندري الفوز على حدائق الأهرام بنتيجة 28-25، وتغلب أصحاب الجياد على الحوار بنتيجة 29-20، والمعادي على الاوليمبي بنتيجة 33-30.

وأنتهت مباراة واحدة بالتعادل جمعت الزهور مع الجزيرة وكانت نتيجتها 28-28.

جدير بالذكر أن الإتحاد المصري لكرة اليد، قام بتعديل نظام الدوري هذا الموسم ليقام بنظام دوري من دور واحد، حيث يتم تحديد أصحاب الفرق من المراكز الأول إلى الثامن، بحيث يخوضون دورة من دور واحد لتحديد بطل دوري السوبر، بينما الفرق من التاسع إلى الثامن عشر، يخوضون دورة لتحديد الهابطين إلى الدرجة الثانية.