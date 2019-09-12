الإنتاج الحربي يعلق على قرعة الدوري وصدام الوافد الجديد في البداية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:
أكد خالد مهدي مدير الكرة بفريق الانتاج الحربي، أن مواجه فريق اف سي مصر في المباراة الأولى من الدوري ستكون في غاية الصعوبة.
وأشار مهدي في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن اف سي مصر يريد أن يُقدم نفسه للجماهير في أول مباراة له بالدوري، لذلك اللقاء سيكون في غاية الصعوبة.
وأتم أن الإنتاج الحربي يستعد جيدًا للمباراة، وجاهز الدوري ،مؤكدًا أن جميع المباريات في غاية الأهمية، خاصة أنه سيواجه الأهلي بطل الدوري في الجولة الثانية بعد اف سي مصر.
واختتم تصريحاته قائلا: " مختار مختار المدير الفني للفريق يسعى لحجز مركز متقدم وسط الكبار بجدول الدوري.
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