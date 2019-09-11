شكرا لقرائتكم ميشتو: تدريب الزمالك تحدى كبير.. ولن أترك الكرة الأفريقية طوال حياتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يري الصربى ميلتون سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفنى للزمالك، أن تدريب القلعة البيضاء يعد تحدى كبير فى حياته، قائلاً: "الضغط هنا لا هوادة فيه للفوز في كل مباراة والتحدى هائل كما هو الحال في أى ناد كبير، لكن هذا الضغط هو الوقود الذي يدفعني".

وفى تصريحاته لصحيفة "سويتان الجنوب أفريقية" قال ميشتو : "لقد كانت رحلتى في كرة القدم الإفريقية بمثابة فيلم هوليود لا يصدق على سبع دول عملت فيها، قمت بزيارة 43 دولة لأقدم نفسي بنفسى وأحصل على تقدير من شأنه أن يبقيني في كرة القدم الأفريقية طوال حياتى".

وأكد مدرب الزمالك فى تصريحاته : "أعيش وفقًا لفلسفة محددة، وهى عندما يكون الأمر جيدًا، لا تطير، وعندما يكون الأمر سيئًا أبدأ".

وحصد ميتشو أول بطولاته عندما توج بلقب كأس مصر، بعد تولى المهمة منذ 3 أسابيع فقط، ويبدأ الخواجة الصربى رحلة جديدة بالبحث عن لقب دورى أبطال أفريقيا، حيث تتواجد بعثة الفريق حاليًا فى السنغال استعدادًا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى بدور الـ32 بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، السبت المقبل.