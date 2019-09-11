شكرا لقرائتكم حرس الحدود يفسخ تعاقده مع المغربى بدر قشانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسؤولو نادي حرس الحدود فسخ تعاقد المغربي بدر قشاني مهاجم فريق حسنية أغادير السابق، لعدم الاقتناع بمستواه الفنى والبدنى.

ويرى طارق العشرى المدير الفني لحرس الحدود أن اللاعب المغربى لم يقدم المردود الجيد خلال ظهوره فى التدريبات والمباريات الودية، ومن هنا تم توجيه الشكر له وفسخ عقده.

كان حرس الحدود تعاقد مع بدر قشانى منذ أيام قليلة فى سلسلة صفقات أبرمها النادى العسكرى لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفى.

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وأكد العشرى أن طلب التعاقد مع مهاجم قوى للتعاقد معه فى غضون الأيام القليلة المقبلة، قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد.

ويسعى العشرى خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، بعد الاستقرار على رحيل عدد من اللاعبين الذين لن يكون لهم دور فى الفترة المقبلة، حيث تعاقد مع أكثر من 10 لاعبين حتى الآن أبرزهم عمرو الحلوانى، وأحمد شرويدة ومحمد همام وجاتوش بانوم.