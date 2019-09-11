شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أيام ويعود عطيف للركض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

أعلن لاعب الهلال عبدالله عطيف عبر مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن عودته للمشاركة مع الفريق الهلالي بشكلٍ رسمي بعد 5 أيام أي قبل موعد مباراة فريقه في إياب دور (8) من بطولة كأس آسيا بيومين، وستكون مشاركته بيد المدرب رازفان، يذكر أن عطيف تعرض لإصابة في الرباط الجانبي في مباراة الهلال وأبها ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والذي على إثرها تغيب لأكثر من 4 أسابيع، ويأمل الجهاز الفني أن يكون عطيف في كامل عافيته في لقاء الكلاسيكو الآسيوي بين الهلال والاتحاد والذي سيقام يوم الثلاثاء القادم الموافق 17 من الشهر الجاري، على صعيدٍ آخر، أعلن مجلس الجمهور الهلالي بتزيين مدرجات ملعب الهلال بتيفو خاص للقاء الاتحاد في بطولة دوري أبطال آسيا، يليق بسمعة الفريقين آسيوياً كونهما الأكثر مشاركة وتحقيقاً للبطولات على مستوى الأندية السعودية والآسيوية.

ميدانياً، واصل الفريق الهلالي استعداده لمباراته الدورية أمام الفيحاء يوم السبت القادم ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية وفنية، بعدها قسم الفريق إلى مجموعتين طبق فيهما المدرب بعض الجوانب الفنية.

من جانبٍ آخر، يلتحق لاعبو الهلال الدوليون مساء اليوم بتدريبات الفريق وذلك بعد مشاركتهم مساء أمس مع المنتخب أمام منتخب اليمن ضمن الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.