بعد التتويج بالكأس.. هاشتاج «#شيكابالا» يتصدر «تويتر».. ومغردون: الآسمراني الوريث الشرعي لنادي الزمالك

الموجز

تصدر هاشتاج «#شيكابالا» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وذلك بعد تألقه اللافت للأنظار، وقيادته لفريقه الزماللك للتتويج بلقب كأس مصر لكرة القدم 2019، بعد التغلب على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية.

وتوج الزماك بلقب كأس مصر للمرة الـ27 فى تاريخه بعد فوزه على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين بالمباراة النهائية على ستاد برج العرب.

جماهير الزمالك

جماهير الزمالك قامت بتدشين هاشتاج «# شيكابالا»، وسط موجة كبيرة من الغزل والمدح في أداء الفهد الأسمر بالمبهر في المباراة، خاصة أنه كان صاحب الفضل في فك شفرات المباراة، عقب تمريرته المتقنة نحو يوسف أوباما الذي لم يتواني في ايداعها الشباك ببراعة.

اللاعب يتصدر تويتر

وتصدر اللاعب تويتر بعد تخطيه لحاجز 4 ألف تغريدة من جانب الجماهير، ومن المنتظر زيادته خلال الساعات القادمة نظرًا للجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب.

وغرد إسلام الزملكاوي قائلًا: « يا ابو العيون السود يا خلي خليك ع كيفك تملي».

ابن المنحي الجنوبي

كما دون حسام قائلاً: «شيكا ابن المنحي الجنوبي اللي شبهنا وزينا ابن النادي الوريث الشرعي لنادي الزمالك».

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وكتبت مريم رومة قائلة: «من حق الكبير يدلع يا عمهم.. الكأس هو اللي بيرقص علشان انت شايله».

الكورة مدارس وأنت المنهج

كما دون حساب على موقع «تويتر» يحمل اسم محمود قائلًا: الكورة يا شيكا مدارس وأنت المنهج والتعليم».

نجح الزمالك في حصد بطولة كأس مصر للمرة رقم 27 في تاريخه، وذلك عقب انتصاره على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة، في نهائي البطولة الأعرق في تاريخ كرة القدم المصرية، في المواجهة التي جمعت الجانبين على ملعب "برج العرب".

أحرز أوباما وأشرف بن شرقي ثلاثية الزمالك في الدقائق 52، 64، و84 من عمر اللقاء

يذكر أن الزمالك تأهل لهذا الدور من البطولة عقب تخطية الاتحاد السكندري بهدف أبيض في الوقت الإضافي أمام الاتحاد بالدور نصف النهائي، فيما تأهل بيراميدز للنهائي عقب انتصاره على بتروجت بثنائية نظيفة في نصف النهائي.