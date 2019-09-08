إحصائيات.. الزمالك يأمل في تعويض خسارة الدوري والفوز باللقب الـ27 بتاريخه في النهائي الـ40.. بيراميدز يسعى لتكرار سيناريو لقاء الأهلي وكتابة تاريخه الأول والكفة تميل لـ«الفارس الأبيض»

الموجز

بعد تصدر هاشتاج «# بعزيمة بقتال الكأس للأبطال» مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لمطالبة فريق نادي الزمالك بالتغلب على فريق بيراميدز وحسم اللقب في اللقاء المرتقب لهم اليوم في الثامنة من مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن نهائي بطولة كأس مصر، نرصد بالأرقام والإحصائيات تاريخ الألقاب للمارد الأبيض وأوراق كل مدرب بالفريقين.

ووصل الزمالك إلى نهائي البطولة بعد فوزه على الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل في الدور نصف النهائي، بينما وصل بيراميدز إلى النهائي بعدما حقق الفوز على فريق بتروجيت بهدفين دون رد.

ويسعى فريق الزمالك إلى تعويض خسارته للقب الدوري الممتاز، ببطولة أخرى وهي كأس مصر، على حساب بيراميدز ليحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي حيث كان صاحب اللقب موسم 2017\2018 بعد إقصائه سموحة في النهائي واللقب الـ27 بتاريخه بالبطولة.

وسط الكبار

فريق بيراميدز، نجح في حجز مكانه وسط الكبار، ليكون الضلع الثالث بأقوى ثلاثة فرق بالكرة المصرية في السنة الأولى له بكرة القدم المصرية، وصعد لنهائي كأس مصر لأول مرة، ويطمح أيضا في حصد اللقب لأول مرة ليكون إنجاز آخر يضاف إلى إنجازاته بعد احتلاله المركز الثالث بالدوري الممتاز وحجز مكانه بالبطولة الكونفدرالية.

النهائي الـ 40 للزمالك

ويحضر فريق الزمالك في نهائي كأس مصر للمرة رقم 40 في تاريخه، في حين يظهر بيراميدز للمرة الأولى في هذا الدور، فقد كان أقصى إنجاز له الصعود للدور قبل النهائي الموسم الماضي تحت مسمى الأسيوطي قبل انتقال ملكيته لبيراميدز.

الكفة تميل للزمالك

والأفضلية تصب في صالح الزمالك في مواجهاته مع الأندية التي تتأهل للمرة الأولى في نهائي كأس مصر، بعد أن حقق الفوز في جميع المباريات أمامها وعددها ست نهائيات، وستكون مواجهة بيراميدز هي السابعة للزمالك أمام فرق تخوض النهائي للمرة الأولى.

تكرار سيناريو الأهلي

ويأمل فريق بيراميدز بقيادة ديسابر، إلى تكرار سيناريو لقاء الأهلي، في دور الـ16، سواء بالإطاحة به من المسابقة بهدف دون رد، أو بأسلوب وطريقة اللعب.

وفي حالة الإطاحة بالزمالك سيكون قد أطاح بالقطبين من تلك المسابقة ليضاف إنجاز آخر إلى إنجازاته.

شباك نظيفة

نجح الزمالك في الحفاظ على شباكه نظيفة، إضافة إلى إنهاء جميع لقاءاته بالوقت الأصلي، خلال مشواره بمسابقة كأس مصر وحتى النهائي أمام بيراميدز، فلم يمنَ مرماه سوى بهدفين فقط من طنطا ببداية المسابقة، لكنه حافظ على شباكه نظيفة باقي الأدوار بالبطولة.

أطاح الزمالك بالاتحاد ومصر المقاصة والإنتاج الحربي ومركز شباب سمنود.

أما بيراميدز فأطاح ببتروجيت وحرس الحدود والأهلي وطنطا.

100 ألف مكافأة

ولرفع معنويات لاعبي الزمالك، حددت إدارة النادي مكافأة قيمتها 100 ألف جنيه لكل لاعب في حال التتويج باللقب، أما مسئولو بيراميدز فلم يفصحوا عن قيمة المكافأة، لكنهم وعدوا لاعبيهم بمكافآت مجزية.

أوراق ميتشو وديسابر الرابحة

يمتلك ميلوتين سريدويفيتش (ميتشو)، المدير الفني لفريق الزمالك، العديد من الأوراق الرابحة، وأمامه المفاضلة بين الدفع بعمر السعيد أو مصطفى محمد علي في مركز رأس الحربة.

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والورقة الأرجح فرجاني ساسي وحمدي النقاز وطارق حامد وشيكابالا.

غلق المساحات

أما الفرنسي ديسابر، المدير الفني لبيراميدز، فيسعى لتكرار سيناريو الأهلي وغلق جميع المساحات أمام مفاتيح الزمالك، خاصة عبد الله جمعة، ظهير أيسر الزمالك.

لومالا نجح في إيقاف خطورة التونسي علي معلول، ظهير أيسر الأهلي وسيكون أمام مهمة جديدة، في مواجهة عبد الله جمعة، الذي يتميز بميله إلى الهجوم والتسديد، لأنه جناح هجومي.

مقاعد البدلاء تحمل نقطة قوة أخرى في صفوف بيراميدز خاصة، في وجود عدة حلول على رأسها أحمد علي، هداف الدوري، وإبراهيم حسن وإسلام عيسى وأحمد توفيق.

وتشير التكهنات إلى أن ديسابر سيدفع بثنائي الهجوم الخطير إيريك تراوري وجون أنطوي بالتشكيلة الأساسية.

قائمة الفريقين

وجاءت القائمة التي اختارها ميتشو للقاء بيراميدز مكونة من اللاعبين:

محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي في حراسة المرمى.

محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام – حمدي النقاز – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة في خط الدفاع.

طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد عنتر – محمد أوناجم – إمام عاشور في خط الوسط.

عمر السعيد – مصطفى محمد – خالد بو طيب في خط الهجوم.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى، أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور.

خط الدفاع: على جبر ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله بكري ورجب بكار وطارق طه ومحمد عطوة.

خط الوسط: أحمد توفيق ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وإيريك تراوري وعبده لومالا ونبيل عماد دونجا ومحمود حمادة ومحمد فتحي وإبراهيم حسن وحسام إيفونا وإبراهيم عادل.

خط الهجوم: جون أنطوي وأحمد على ودودو الجباس.

لقاء مالك بيراميدز

عقد رجل الأعمال سالم الشامسي، مالك نادي بيراميدز، وأحمد الرميثي، عضو مجلس الإدارة، جلسة مع لاعبي فريق الكرة قبل مباراة نهائي كأس مصر أمام نادي الزمالك.

وجاءت الجلسة مفاجأة للاعبين، الذين لم يتوقعوا عقدها، في حضور المهندس ممدوح عيد، المدير التنفيذي للنادي، للشد من أزر اللاعبين قبل مباراة نهائي كأس مصر.

وأكد مالك النادي خلال الجلسة أهمية المرحلة المقبلة من أجل كتابة التاريخ لنادي بيراميدز.

3 مراقبين

وتذاع المباراة بين الفريقين على قنوات أون سبورت والنيل الرياضية، وهما المالكتين لحقوق البث.

وفي سياق متصل، قرر اتحاد الكرة تعيين 3 مراقبين فى مباراة الزمالك وبيراميدز، المقرر لها الثامنة مساء اليوم الأحد، فى نهائى كأس مصر، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

واستقر "الجبلاية" على تعيين مراقب أمنى ومراقب مسابقات وثالث للحكام، لرصد أى محاولة للخروج عن القواعد المنظمة لسير مباراة نهائى الكأس، ومنع تواجد أى شخص قبل أو أثناء المباراة.

تحكيم أجنبي

يذكر أن اتحاد الكرة استقر على تعيين طاقم تحكيم أجنبى لإدارة مباراة نهائى كأس مصر، بعد أن رفض بيراميدز تعيين طاقم تحكيم مصرى لصعوبة هذا اللقاء.