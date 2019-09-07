رياضة | جاريث بيل يطعن ريال مدريد

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تحدث جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني عن كواليس أيامه في النادي الملكي رغم أن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق كان قد طلب بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح جاريث بيل أن فترة عرضه للبيع لم تكن مثالية لكنها جعلته أقوى رافضاً الإفصاح عما حدث داخل أروقة ريال مدريد لأن الكواليس لا بد أن تكون سرًا.

وقال جاريث بيل: "عرضي للبيع لم يكن الأصعب في رحلتي الكروية فمع هاري ريدناب مدرب توتنهام سابقًا جلست عامًا على دكة البدلاء دون أن لعب.. أعرف كيفية إدارة أموري".

جارث بيل: اسألوا ريال مدريد

وشدد جاريث بيل على لا يلعب بسعادة في صفوف الفريق في الوقت الحالي خاصة أنه كان قريبا من الرحيل مطلع الموسم الجاري إلى الدوري الصيني

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وأضاف بيل لشبكة "سكاي سبورتس": "أتفهم أنني أصبحت كبش فداء أكثر مما ينبغي ولا تبدو هذه الاتهامات عقلانية وكذلك ليست عادلة.. نهاية الموسم الماضي كانت صعبة ولا يمكن إنكار ذلك، ليس فقط لي وإنما للفريق ككل.. لن أقول إنني ألعب بسعادة ولكن أنا لاعب محترف أقدم كل ما لدي عندما أشارك في المباريات".

وتابع نجم ريال مدريد: "هناك كثير من الاضطراب كي أكون أمينا، وافترض أنها مسألة خاصة بيني و بين الناد فمع بداية موسم الإعداد أبقيت رأسي للأسفل وكنت أعلم أن هناك الكثير من الأحاديث إذ يقول الناس الجيد والسيئ وأي ما يريدونه ولكن كنت أعرف كيفية إدارة أموري لأن الموضوع كله في عدم الانخراط مع الأزمات

ودخل بيل خلال الانتقالات الصيفية في صدام عنيف مع زين الدين زيدان العائد إلى الإدارة الفنية للنادي الملكي منتصف الموسم المنصرم والذي أعلن أن بيل لا يشكل جزءاً من خططه لإعادة بناء الفريق بعد الموسم المخيب الذي عرفه محلياً وقارياً، قبل أن يستعيد اللاعب مركزه كأساسي في تشكيلة ريال مدريد بعد فشل بيعه في الميركاتو.

ونجا جاريث بيل بريال مدريد من الخسارة أمام فياريال في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني عندما أحرز تعادل بهما 2-2 وتألق اللاعب بشدة الذي كان معروضًا للبيع إلى فريق جوانجزو الصيفي لمدة 3 مواسم.