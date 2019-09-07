رياضة | مفاجآت جديدة بشأن إمكانية رحيل ميسي عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت جديدة بشأن إمكانية رحيل ميسي عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، إن ليونيل ميسي سيكون متاحا لأي ناد بداية من الصيف المقبل، وذلك على خلفية حوار أجراه رئيس النادي الكتالوني مع الصحافة الإسبانية.

مفاجآت جديدة بشأن إمكانية رحيل ميسي عن برشلونة

النجم الأرجنتيني يمتد عقده مع الفريق الكاتالوني حتى عام 2021، ولكن بدءاً من يونيو من عام 2020 سيصبح من حق اللاعب الرحيل عن الفريق بشكل حر وبدون أي شرط جزائي، وذلك وفقا لما جاء في صحيفة الباييس.

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وتابع رئيس نادي برشلونة: "ميسي لديه عقد وقعناه منذ عامين وكان لمدة أربعة مواسم، ولكن قبل الموسم الأخير وهو 2020/2021 سيكون بإمكانه الرحيل عن برشلونة واللعب في أي مكان يريده".

وواصل: "إنييستا وتشافي وبويول كانت عقودهم بنفس الشكل، ولكن هؤلاء اللاعبين بجانب ميسي لا يجب أن نقلق بشأنهم".

ويرى بارتوميو أن ميسي لن يخذل جماهير برشلونة بأي حال من الأحوال وسيصبح لاعبا في الفريق لسنوات عديدة، مشيرا إلى أن ثقته في الأرجنتيني كبيرة وتأتي من قرائن سابقة، فاللاعب يعشق برشلونة بشكل كبير ويتمنى البقاء في البلوجرانا.

وتبدو أن الأجواء مشتعلة بشأن أزمة عقد ميسي مع برشلونة لكن جماهير الكامب نو تمني النفس ببقاء أسطورتها ونجمها الأول ليونيل ميسي حتى يعتزل كرة القدم في فريقهم الذي طالما أسعدهم الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي في العديد والعديد من المباريات ومنحهم الكثير من الألقاب بأهدافه الحاسمة ومهاراته الرائعة .