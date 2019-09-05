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هل يفسخ ميسي عقده مع برشلونة في نهاية هذا الموسم!

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Ahmed Deeb 0 تبليغ

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كشفت تقارير اخبارية أن النجم الأرجنتيني ليونيل بإمكانه فسخ عقده مع ناديه في نهاية أي موسم.

ووفقاً لما ذكرته الخميس صحيفة (آل باييس) الإسبانية، فإن “البرغوث” لن يكون مضطراً للانتظار حتى صيف 2021 عندما سينتهي عقده الحالي مع البرسا، حيث أنه بإمكانه فسخ العقد في نهاية كل شهر يونيو/حزيران، والذي كان قد وقع عليه في 2017.

وسيعتمد فسخ العقد فقط على ميسي، قائد برشلونة الذي جدد عقده مع البلاوجرانا ثماني مرات منذ 2005.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصدر من داخل برشلونة “اتفقنا على منحه القرار حال رغبته في التوقف عن الاستمرار مع الفريق، في نهاية كل موسم، هكذا اتفق الطرفان”.

وأوضحت أن هذا الشرط في العقد يسمح لميسي (32 عاماً) بإمكانية الرحيل عن برشلونة طالما كان خارج أوروبا، حال رغبته في إنهاء مشواره في الأرجنتين.

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