نيمار يصدم ريال مدريد ويعلنها.. سألعب لـ برشلونة فقط

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صرح النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، وجهته المقبلة، في الانتقالات الصيفية الجارية.



ووفقاً للصحيفة الإسبانية "ماركا" فإن صاحب الـ 27 عام عقد جلسة مع ليوناردو، أمس الإثنين، أبلغه خلالها أنه يريد الانتقال لبرشلونة، وليس أي نادٍ آخر.

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وشدد نيمار أنه لا يريد الانتقال إلى ريال مدريد أو يوفنتوس، وإنما فقط برشلونة، وهو ما قد يعجل بحسم الصفقة لصالح البلوجرانا.

ويدرك نيمار أن جلسة اليوم الثلاثاء، ربما تكون الأخيرة في سبيل عودته إلى كامب نو، خاصة وأن الأيام المتبقية على غلق باب القيد في أوروبا باتت قليلة للغاية.

وكشف تقرير فرنسي أن برشلونة يرغب في ضم نيمار مقابل 170 مليون يور، على دفعتين، في حين يرغب سان جيرمان في الحصول على 100 مليون يورو، بالإضافة إلى الثنائي نيلسون سيميدو وعثمان ديمبلي .