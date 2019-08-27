Advertisements
الثلاثاء 27 أغسطس 2019
صرح النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، وجهته المقبلة، في الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقاً للصحيفة الإسبانية "ماركا" فإن صاحب الـ 27 عام عقد جلسة مع ليوناردو، أمس الإثنين، أبلغه خلالها أنه يريد الانتقال لبرشلونة، وليس أي نادٍ آخر.
وشدد نيمار أنه لا يريد الانتقال إلى ريال مدريد أو يوفنتوس، وإنما فقط برشلونة، وهو ما قد يعجل بحسم الصفقة لصالح البلوجرانا.
ويدرك نيمار أن جلسة اليوم الثلاثاء، ربما تكون الأخيرة في سبيل عودته إلى كامب نو، خاصة وأن الأيام المتبقية على غلق باب القيد في أوروبا باتت قليلة للغاية.
وكشف تقرير فرنسي أن برشلونة يرغب في ضم نيمار مقابل 170 مليون يور، على دفعتين، في حين يرغب سان جيرمان في الحصول على 100 مليون يورو، بالإضافة إلى الثنائي نيلسون سيميدو وعثمان ديمبلي .
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر نيمار يصدم ريال مدريد ويعلنها.. سألعب لـ برشلونة فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.