شكرا لقرائتكم المقاولون يطير إلى أوكرانيا لبدء معسكره المغلق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطير الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب مساء اليوم الأثنين إلى كرواتيا للدخول في معسكر إعداد خارجي، في إطار استعدادات ذئاب الجبل للموسم الجديد الذي ينطلق في سبتمبر المقبل، وكان فريق المقاولون قد خاض معسكرين قبل السفر إلى كرواتيا، حيث كان المعسكر الأول في الاسكندرية والثاني في الجبل الأخضر.

ويصطحب عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون، الصفقات الجديدة في معسكر الفريق، وكان مسئولو ذئاب الجبل قد تعاقدو مع 5 لاعبين وهم محمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق، وعبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان، إبراهيم عادل.

وينتظر مسئولو ذئاب الجبل وصول الصفقة السادسة هيكل شيخاوى لاعب وسط فريق الملعب التونسى لتدعيم وسط ذئاب الجبل، فيما تراجع مسئولو المقاولون العرب عن التعاقد مع برنس بارى خلال الميركاتو الصيف الجارى لوجهة نظر فنية من حانب عماد النحاس المدير الفنى لذئاب الجبل، ومن المنتظر أن يضم المقاولون صفقتين جديدتين أحدهما مصرى والآخر نيجيرى.

Advertisements

ويخوض المقاولون ثلاث مباريات ودية في معسكر كرواتيا مع فرق أجنبية، أكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف على فريق الكرة ورئيس بعثة المقاولون في كرواتيا أن ذئاب الجبل انتهج سياسة المعسكرات بهدف كسر الملل وتحقيق الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى بالفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث يطمح المقاولون في دخول المربع الذهبي والمشاركة في البطولات الأفريقية والعربية.