شكرا لقرائتكم المقاصة يعتكف داخل معسكرة 48 ساعة فى الأسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة اليوم الاثنين في معسكر مغلق لمدة 48 ساعة بمحافظة الأسكندرية استعداداً لمواجهة الزمالك في ربع نهائي كأس مصر.
كان المقاصة قد أنهى معسكر الاسماعيلية الخميس الماضي وحصل اللاعبون على راحة لمدة 24 ساعة، قبل أن يعود الفريق إلى التدريبات السبت للاستعداد لمواجهة القلعة البيضاء.
ويواجه المقاصة نظيره نادي الزمالك الأربعاء المقبل على استاد برج العرب بالأسكندرية في إطار منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر .
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