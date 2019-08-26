شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواجه القناة اليوم فى رابع ودياته بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ودياً في الخامسة مساء اليوم الاثنين على الملعب الفرعي لاستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية بنظيره فريق القناة – أحد أندية مجموعة القاهرة والقناة بالدوري الممتاز ب .

وتعد هذه المباراة هي الرابعة للمصرى بمعسكره المغلق بالإسماعيلية والذي بدأ قبل نحو أسبوع ، حيث سبق للفريق خوض ثلاث مباريات ، انتهيت اثنتين منهما بالتعادل 1/1 أمام المقاصة ، و 0/0 أمام إنبي ، فيما فاز الفريق في مباراته الأخيرة أمام كهرباء الاسماعيلية بهدفين مقابل هدف واحد.