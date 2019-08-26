طارق العشري: المعلم وطلعت يوسف أو مختار الأجدر بقيادة الفراعنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشح طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود، كل من حسن شحاتة وطلعت يوسف ومختار مختار لقيادة المنتخب الوطني في الفترة المقبلة خلفاً لخافيير أجيري.
وقال العشري في تصريحات خاصة لليوم السابع، يجب أن يتم الاختيار وفقا لمعايير فنية ثابتة من قبل اللجنة المكلفة بهذه المهمة، ويتم اختيار الأكفأ بتقييم الاسماء المرشحة في آخر عشر سنوات وما قدموه مع الفرق التي دربوها، ومن وجهة نظري أفضل طلعت يوسف أو مختار مختار، وحسن شحاتة.
وكان خافيير أجيري رحل عن تدريب الفراعنة بعد إخفاق المنتخب الوطني بالخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر عقب الخسارة أمام جنوب أفريقيا في دور الـ 16.
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